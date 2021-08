IGN republie un article sur l’aide palestinienne supprimé après une controverse

Image : IGN

Après une bataille de plusieurs mois entre la rédaction d’IGN et la direction, un article sur la façon de contribuer aux groupes d’aide palestiniens qui avait été précédemment supprimé a finalement été republié, mais avec quelques changements.

Une longue note jointe en haut du message au nom de l’équipe éditoriale d’IGN décrit une partie du processus derrière la raison pour laquelle il a été supprimé à l’origine et comment il a été restauré. Il annonce également une politique révisée sur les corrections, les mises à jour et les suppressions d’articles, et indique que des “processus plus formels” ont été mis en place pour s’assurer que la direction éditoriale est impliquée dans la publication et les révisions occasionnelles d’articles sur des “sujets sensibles”.

« Un conseil d’employés d’IGN, avec l’avis d’un médiateur tiers, et la direction sont d’accord pour dire que le poste nécessitait des ajustements pour être plus respectueux de la culture de la lecture potentielle de notre personnel et de notre public », lit-on dans une partie de la note. « Nous regrettons l’erreur de publication sans ces ajustements et reconnaissons que nos processus nous ont échoué. Nous sommes également d’accord pour dire qu’au lieu de supprimer le poste, nous aurions dû le mettre à jour. »

IGN, l’un des plus grands sites d’information sur les jeux et le divertissement au monde, initialement publié le 14 mai lors de la dernière vague de violence résultant de l’occupation en cours de la Palestine par Israël. L’article, qui partageait des liens vers des organisations caritatives auxquelles les lecteurs intéressés pouvaient faire un don, a été suivi d’appels à l’action sur d’autres sites de jeux, notamment GameSpot, Game Informer (supprimé depuis) ​​et ici à Kotaku.

Le 16 mai, à la suite d’une publication Instagram d’IGN Israël maintenant supprimée condamnant l’histoire d’IGN US, IGN a retiré son histoire de collecte de fonds, ainsi que le tweet qui en faisait la promotion.

Le 17 mai, IGN a publié une déclaration sur Twitter, prétendument au nom de tout le monde dans l’entreprise, disant : « En mettant en évidence une seule population, le message a laissé à tort l’impression que nous étions politiquement alignés avec un côté. Ce n’était pas notre intention et nous regrettons sincèrement l’erreur.

Selon Vice, cela a conduit à une réunion plus tard dans la journée au cours de laquelle des employés de la rédaction « énervés » ont confronté la direction au sujet de la suppression de l’article et ont publié une déclaration en leur nom sans, semble-t-il, les consulter à ce sujet.

La violation flagrante de l’indépendance éditoriale a finalement conduit les membres de la rédaction d’IGN à publier une lettre ouverte à Medium, signée par plus de 60 membres du personnel, critiquant la direction pour son ingérence et appelant à la restauration du poste de collecte de fonds en Palestine et à une réunion à tous pour discuter ce qui s’était déroulé. Moins de deux semaines plus tard, Peer Schneider, responsable du contenu d’IGN et co-fondateur du site, a envoyé une note au personnel qui aurait pris la responsabilité exclusive de la suppression du message et affirmait qu’il s’agissait « d’un échec du processus de l’équipe éditoriale pour que le message soit publié. vivre en premier lieu.

La version récemment publiée de l’article apporte plusieurs modifications, notamment la suppression du tout premier mot de la version originale, qui était « palestinien ». Le début se lit désormais comme suit : « Les civils souffrent actuellement en grand nombre à Jérusalem, à Gaza et en Cisjordanie. » Il cite également désormais 12 morts israéliens en plus des 230 à Gaza. Le titre du message est passé de « Comment aider la Palestine » à « Une résolution et de nouvelles politiques IGN », bien que l’URL contienne toujours le titre original.

On ne sait toujours pas pourquoi il s’agissait d’un «échec du processus de l’équipe éditoriale» pour que le message soit publié en premier lieu ou pourquoi il a fallu trois mois pour qu’il soit restauré. L’IGN n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À l’avenir, la politique de retrait mise à jour de l’entreprise indique qu’elle ne supprimera les messages que dans de « très rares cas » et même dans ce cas, tous les messages supprimés seront remplacés par une note de l’éditeur expliquant que le contenu a été supprimé et fournissant une raison pour laquelle lorsque la loi le permet. le faire. La politique réaffirme également l’autonomie éditoriale d’IGN, affirmant que les décisions relatives au contenu “sont prises uniquement par notre équipe éditoriale et que notre couverture n’est pas influencée par des sources externes ou des considérations financières”.