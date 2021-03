Ignacio Aguado, l’homme politique qui rêvait d’être Premier ministre

Ignacio Aguado dit toujours qu’en tant qu’enfant, quand ils lui ont demandé à l’école ce qu’il voulait être quand il grandissait, il a dit qu’il voulait être Président du gouvernement. À 36 ans, il était sur le point d’y parvenir: il devint vice-président de l’Exécutif de Madrid. Cependant, une semaine mouvementée l’a de nouveau éloigné de ce rêve. Le politicien quitte maintenant la place qui l’a vu grandir. Et pas seulement littéralement.

Né sur 23 février 1983 Dans le quartier madrilène de La Estrella, il a étudié ici les trois majeures qu’il détient: Droit (2006), Administration et direction d’entreprises (2007) par l’Universidad Pontificia Comillas, et Science politique et administration (2009) par l’Université autonome de Madrid. À l’université, il a joué au water-polo et a participé à la ligue de débat universitaire, des expériences similaires à celles vécues par Albert Rivera.

C’est peut-être pourquoi, après avoir travaillé dans plusieurs entreprises privées, il a décidé de faire le saut en politique. En 2014, alors que la formation ne comptait que quelques dizaines de militants à Madrid, a décidé de rejoindre Ciudadanos. Juste un an plus tard, il a obtenu suffisamment d’approbations pour être le candidat de ce qui serait leurs premières élections régionales, ceux de 2015.

Lors de ces élections, il a fait face au charismatique Image de balise Cristina Cifuentes (PP) et l’ancien ministre de l’Éducation Ange Gabilondo, qui tentait d’empêcher la soi-disant nouvelle politique (à laquelle appartenait également le candidat Podemos, José Manuel López) de dévorer le bipartisme. Ils l’ont eu, bien que les violets et les oranges a obtenu un résultat remarquable.

Avec sa promesse d’être un partie « charnière » qu’il allait travailler « pour régénérer les institutions », Aguado atteint 17 députés, qui a permis à Cifuentes de s’installer à Puerta del Sol, siège de la Présidence de la Communauté. Cependant, contrairement à ce qu’il ferait quatre ans plus tard, le leader des Cs a préféré faire opposition de l’extérieur. D’une main, il a signé les budgets et, de l’autre, il a signalé les erreurs de Cifuentes, avec qui il n’a jamais eu de relation fluide.

La dernière embardée a été le retrait du soutien des oranges pour le cas du Master, qui a également servi à consolider Aguado en tant que candidat pour 2019, bien que convenu de quelques budgets supplémentairesavec le successeur de Cifuentes, Ángel Garrido, qui a par la suite signé pour sa candidature, et qui a maintenant pris du poids dans la formation d’Inés Arrimadas, grâce à son expérience en gestion.

Cependant, lorsque le rêve d’enfance d’Aguado semblait plus proche, Isabel Díaz Ayuso est arrivée. Malgré la perte de plus de 300 000 personnes, l’actuel président de la Communauté devançait Aguado, qui résultats presque doublés. Avec cet argument, le chef de Ciudadanos a justifié qu’alors ils voulaient entrer dans l’exécutif. Des oranges ils ont pris le porte-parole et la vice-présidence, qu’Aguado détenait avec le Département Transparence et six autres départements.

Mais il n’a eu à aucun moment une relation fluide avec Ayuso. Alors que le président a négocié avec Vox le « ok » au gouvernement bicolore, Aguado a évité la photo. Mais ces compliments se sont multipliés avec le temps et sont même devenus des désaveux continus. C’est arrivé avec le «stop and go», une pause de deux semaines qu’Aguado a proposée et n’a jamais été faite; aussi avec lui couvre-feu tard dans la nuit qui a ensuite pris des semaines à faire. Et, les tensions étaient telles qu’une fois les amarres libérées, Ayuso est venu dire que leur mauvaise relation était un secret de polichinelle. Il l’a également accusé d’avoir pris « derrière » le côté de La Moncloa. C’est peut-être qu’Aguado l’a toujours vue de près.