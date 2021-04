Ignacio López Tarso révèle qu’il n’a pas d’emploi en raison de la pandémie

«Ma petite-fille a fait tout cela (processus de vaccination à domicile) quand elle est allée se faire vacciner avec sa mère. Alors ils étaient là, ils ont parlé, ils ont pris des photos avec moi; quatre infirmières sont venues, un médecin, une assistante, trois éléments du La garde nationale qui est venue en uniforme. Ils ont été, ils ont parlé et ils sont partis « .

Ignacio López Tarso (Facebook)

«Ils attendaient qu’il y ait une réaction, il n’y avait rien et je vais très bien, il n’y a pas eu de gêne. (…) Tout était très facile, très gentil, ils sont arrivés très ponctuels et ils étaient très sympathiques, » Il a partagé.

L’acteur de 96 ans a déclaré qu’il espérait que cela serait réglé dès que possible. « Vous ne pouvez pas vivre comme ça, ils conduisent le Mexique à la crise, à l’échec. Que tout le monde est déjà vacciné, s’il vous plaît, qu’ils se dépêchent pour que cela soit résolu le plus rapidement possible. »