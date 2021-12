Ignacio Rivera Quintana, nouveau président exécutif de Hijos de Rivera

20/12/2021 à 14:28 CET

Redaction

Le jeudi 16 décembre dernier, au siège du Conseil d’administration de Hijos de Rivera Corporation, Image de balise Ignacio Rivera Quintana a été nommé PDG du groupe de bière familial d’Estrella Galicia, parmi de nombreuses autres marques de boissons.

Ignacio Rivera Quintana appartient à la quatrième génération de la famille Rivera, arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise brassicole, dont il assume désormais la responsabilité de diriger à la fois l’entreprise et le gouvernement du groupe familial.

Il rejoint l’entreprise en 1990 et prend la Direction Commerciale-Marketing redéfinissant la stratégie en s’ouvrant aux marchés étrangers, réalisant une expansion sans précédent.

À partir de 1999, déjà en tant que directeur général adjoint et directeur de Hijos de Rivera, il a poursuivi les plans d’expansion, en concevant et en dirigeant le lancement de nouvelles marques et une diversification ambitieuse des produits, qui ont façonné l’identité que l’entreprise présente aujourd’hui et a renforcé son modèle d’affaires réussi.

En 2012, il a assumé le poste de PDG de Hijos de Rivera et ces dernières années, il a occupé le poste de PDG de la Société, jusqu’à sa nomination actuelle à titre de chef de la direction. La direction d’Ignacio Rivera s’est distinguée par son engagement ferme envers la numérisation, l’internationalisation et la différenciation, ainsi que son engagement à générer un impact positif sur la société. Tout cela a fait de lui l’un des chefs d’entreprise les plus appréciés et les plus réputés de notre pays.

Pour reprendre les mots du président sortant, Santiago Ojea Rivera :

« Cette nouvelle nomination en tant que PDG est clé et nécessaire pour consolider notre grand projet d’entreprise et renforcer notre leadership qui nécessitent tous les défis auxquels nous sommes confrontés, tant dans la nécessaire adaptation au nouveau paradigme socio-économique mondial, que dans les plans de croissance et d’expansion ambitieux et stimulants qu’il devra mener dans les années à venir.

Une nouvelle étape s’ouvre devant nous, avec de grands projets et opportunités dans un monde plus vaste, plus complexe et en constante évolution. C’est à notre tour de nous adapter à nouveau et, pour cela, nous avons une nouvelle structure organisationnelle et de gouvernance, familiale et commerciale, ce qui nous permettra d’atteindre les objectifs stratégiques stimulants qui nous sont proposés pour les années à venir. Ignacio a la pleine confiance et le soutien de notre conseil d’administration et de notre conseil des partenaires & rdquor;