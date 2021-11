Ignite sort le clip de son nouveau single « The River »

Titans hardcore basés dans le comté d’Orange, en Californie ENFLAMMER sont de retour avec le premier single de leur prochain album éponyme. Le nouveau morceau, intitulé « La rivière », est une affaire à haute énergie qui aborde le lourd sujet du péage ressenti par ceux qui luttent avec le système d’immigration américain. Dirigé par le nouveau chanteur principal Eli Santana (de SAINT GRAAL renommée), la dernière offre du groupe suit leur « Hymne anti-complicité » EP du début de l’année.

Parlant des thèmes lyriques de leur nouveau single, le groupe commente : « ‘La rivière’ examine les problèmes d’immigration sombres et obscurs auxquels notre pays est confronté en ce moment même et le tribut qu’il fait payer aux enfants et à leurs familles. »

« La rivière » est maintenant disponible sur les principales plateformes numériques/de streaming, et les fans peuvent regarder le clip du morceau ci-dessous.

« Enflammer » sortira le 25 mars 2022 via Siècle des médias.

Santana rejoint ENFLAMMER en remplacement du chanteur de longue date Zoltán « Zoli » Téglas, qui a quitté le groupe l’année dernière.

Bassiste Brett Rasmussen précédemment déclaré à propos de Santanas’ajoute à ENFLAMMER: « L’énergie et la positivité qui Éli amené au studio d’enregistrement était contagieux ! C’était une véritable bouffée d’air frais pour nous tous et cela m’a rappelé les premiers jours de ENFLAMMER. J’ai vraiment hâte d’emmener ces chansons en tournée. »



