Ignorance : la majorité des Américains veulent que Facebook censure davantage de contenu

Une majorité d’Américains disent que Facebook devrait censurer plus de contenu et imposer des normes plus strictes pour ce qui apparaît sur sa plate-forme, selon un nouveau sondage.

Un peu plus des deux tiers des Américains déclarent qu’ils soutiennent quelque peu ou fortement Facebook imposant des « normes de contenu plus strictes pour interdire le contenu préjudiciable », qui comprend le contenu faisant la promotion de « la désinformation, les discours de haine, les activités illicites ou les actes de violence » selon les résultats d’un sondage publié mardi par Morning Consult. De même, 66% déclarent soutenir que Facebook étend sa capacité à censurer et à supprimer du contenu.

Près de 70% des Américains soutiennent également Facebook en augmentant l’âge d’éligibilité pour utiliser la plate-forme, tandis que 60% disent qu’ils préféreraient que leur fil d’actualité soit classé par ordre chronologique, plutôt que par un algorithme.

Le sondage, mené du 8 au 12 octobre, fait suite au témoignage du 5 octobre de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen qui a appelé à une réforme des algorithmes de recommandation de Facebook afin de freiner la propagation de la « désinformation » et des contenus qu’elle jugeait nuisibles. Haugen avait divulgué des documents au Wall Street Journal publiés à la mi-septembre détaillant comment les algorithmes de Facebook promeuvent et amplifient le contenu incendiaire, ainsi que des images et des messages qui se sont révélés dangereux pour les utilisateurs adolescents.

Les résultats du sondage vont à l’encontre de ce que de nombreux critiques républicains éminents de Big Tech, tels que le sénateur Ted Cruz et le représentant Jim Jordan, considèrent comme le problème central des sociétés de médias sociaux. Les républicains ont fait pression en faveur d’une législation limitant la capacité des entreprises technologiques à censurer le contenu, invoquant un parti pris politique dans la modération du contenu.

Dans son témoignage, Haugen a appelé le Congrès à prendre des mesures contre Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux, une suggestion soutenue par une majorité d’Américains. Plus des trois quarts des Américains affirment que le Congrès devrait adopter des lois mettant en œuvre des protections plus strictes pour les enfants utilisateurs, tandis qu’environ les deux tiers disent que le Congrès devrait exiger des plateformes qu’elles soient plus transparentes sur leurs algorithmes et leurs recherches internes.

Facebook a suscité la controverse en août pour avoir désactivé les comptes de chercheurs de l’Université de New York qui tentaient d’étudier la désinformation dans les publicités politiques qui circulaient sur la plateforme.

Une forte majorité de 64% soutient également le Congrès imposant « au moins une certaine responsabilité » sur les plateformes de médias sociaux, tandis que 61% disent qu’il devrait y avoir une agence fédérale qui enquête sur les algorithmes.

Globalement, 60% des Américains déclarent que Facebook ne fait pas assez pour protéger ses utilisateurs. Le sondage portait sur 2 200 répondants, avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 %.

