Ignorer le Covid-19 est-il un crime contre l’humanité ? Le Brésil veut savoir dans l’enquête Bolsonaro.

Le Brésil a le deuxième nombre officiel de morts de Covid-19 au monde, juste après les États-Unis, avec plus de 600 000 décès. Manaus, la capitale de l’Amazonas, a connu une première vague meurtrière qui a vu des charniers, et une seconde dangereuse où elle a manqué d’oxygène. À travers tout cela, le président brésilien Jair Bolsonaro a minimisé ce qu’il appelait autrefois la «petite grippe», a rejeté les mesures de santé publique et a promu des traitements non éprouvés comme l’hydroxychloroquine tout en sapant les approches éprouvées, comme les vaccins.

Aujourd’hui, certains législateurs brésiliens tentent de tenir Bolsonaro et ses associés pour responsables. Une commission sénatoriale votera mardi sur un rapport de plus de 1 000 pages décrivant la mauvaise gestion par le gouvernement de l’épidémie de Covid-19 et de la campagne de vaccination. Résultat d’une enquête de plusieurs mois menée par un panel du Congrès, le rapport recommande des accusations contre Bolsonaro, parmi lesquelles la falsification de documents, le détournement de fonds publics et le charlatanisme.

Et une allégation particulière ressort : « crimes contre l’humanité ».

Le rapport indique que les crimes contre l’humanité entrent en jeu car « l’ensemble de la population a été délibérément soumis aux effets de la pandémie, avec l’intention d’essayer d’atteindre l’immunité collective par contagion et de sauver l’économie ». Le rapport lie spécifiquement ces « crimes contre l’humanité » aux peuples autochtones, affirmant que le virus était un « allié » du gouvernement Bolsonaro dans ses politiques anti-autochtones.

Le comité avait initialement recommandé que Bolsonaro soit également accusé de génocide et d’homicide de masse pour le bilan de Covid-19 sur la population autochtone, mais ces recommandations ont été supprimées de la version finale après que plusieurs sénateurs ont déclaré que ces allégations allaient trop loin, selon le New York Times .

L’accusation de «crimes contre l’humanité» soulève une question au-delà de Bolsonaro et du Brésil, sur la façon de tenir les dirigeants responsables des malversations et de la négligence réelles lors d’urgences de santé publique, comme la pandémie de Covid-19 toujours en cours. Et la malversation atteint-elle le niveau de gravité que le monde associe généralement à la guerre et à la répression – ou du moins le pourrait-elle ?

La question n’a en grande partie pas été testée, en particulier à la Cour pénale internationale, instance à laquelle le comité sénatorial peut renvoyer l’accusation de « crimes contre l’humanité », si les sénateurs l’acceptent lors du vote final. (Les législateurs sont susceptibles de renvoyer les autres allégations au procureur général, mais il est un allié de Bolsonaro et il est peu probable qu’il engage des poursuites pénales contre le président ou l’un de ses associés.) La CPI, basée à La Haye, est parfois appelée la « tribunal de dernier recours », intervenant lorsque les nations elles-mêmes ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité.

Il semble peu probable que La mauvaise gestion flagrante de Bolsonaro de Covid-19 sera examinée par le tribunal, ont déclaré de nombreux experts – mais une mauvaise gestion délibérée d’une maladie pourrait toujours entrer dans la définition de « crimes contre l’humanité ».

Si cette affaire est renvoyée devant la CPI, cela peut être le premier test pour savoir si les dirigeants peuvent faire face à des conséquences pénales pour les catastrophes de santé publique de leur propre initiative.

Les dirigeants devraient-ils être tenus responsables des méfaits du Covid-19 ?

La CPI pourrait en théorie porter plainte contre Bolsonaro. Le Brésil est partie au Statut de Rome, le traité qui a mis la Cour en vigueur en 2002. Cela signifie que si des crimes contre l’humanité se produisent au Brésil, la CPI est compétente, a déclaré David Bosco, professeur agrégé d’études internationales à l’Université de l’Indiana qui a étudié le CCI. (Tous les pays ne sont pas signataires, y compris les États-Unis, qui craignaient que les troupes américaines ne soient poursuivies pour des actions à l’étranger ; l’administration Trump a même sanctionné certains hauts responsables de la CPI.)

Mais même si le Sénat donne suite, un renvoi au procureur de la CPI n’est que cela. C’est finalement à la CPI de se saisir d’une affaire, de l’examiner et de la poursuivre. En règle générale, les cas sont renvoyés par les États eux-mêmes (ou le Conseil de sécurité des Nations Unies), mais il semble peu probable que le gouvernement Bolsonaro se soumette lui-même. La CPI n’a pas l’obligation de poursuivre tout renvoi d’un groupe extérieur ou même de législateurs, bien que la CPI puisse lancer ses propres enquêtes. La CPI a 15 enquêtes en cours et 12 enquêtes préliminaires, selon le site Web de la CPI, aucune d’entre elles au Brésil pour le moment.

Aussi troublantes que soient les allégations contre Bolsonaro dans ce grand rapport, elles ne conviennent pas parfaitement à une affaire de crimes contre l’humanité.

Cela vaut la peine de commencer par ce que dit la loi. Le Statut de Rome dit qu’un crime contre l’humanité existe « lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile, en ayant connaissance de l’attaque ». Il peut s’agir d’un meurtre généralisé ou systématique, ou d’une disparition forcée, ou, comme le dit la toute dernière disposition : « d’autres actes inhumains de même nature causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves au corps ou à la santé mentale ou physique ».

David Scheffer, chercheur principal au Council on Foreign Relations et ancien ambassadeur des États-Unis pour les questions de crimes de guerre qui a aidé à diriger la délégation américaine aux pourparlers de la CPI il y a deux décennies, a déclaré que la nature fourre-tout du dernier était délibérée. « Il est évident que d’autres types d’agressions contre votre population civile vont émerger à l’avenir, et vous devez le prévoir dans le statut », a-t-il déclaré. «Il est difficile de penser à un meilleur exemple qu’une mauvaise gestion intentionnelle d’une pandémie de Covid-19 ou d’un autre agent pathogène. Et donc je dirais que, oui, c’est un jeu équitable. »

Les enquêtes et les poursuites engagées par la CPI concernent certains des crimes les plus brutaux, et la barre est donc incroyablement haute : pour prouver des crimes contre l’humanité, de quelque sorte que ce soit, les procureurs doivent prouver la connaissance et l’intention.

« La maladie peut être une arme, et vous pouvez donc certainement imaginer que cela constitue un crime contre l’humanité », a déclaré Bosco. « Mais la négligence ou la désinformation, ce serait un choix plus difficile. »

C’est particulièrement délicat avec un événement en constante évolution comme la pandémie de Covid-19. La science a changé, et est en train de changer. Les origines de la maladie, les différents traitements possibles, le port du masque, tout cela – l’opinion des experts a changé tout au long de la pandémie. Une riposte solide à la pandémie nécessite également des ressources que les dirigeants pourraient ne pas avoir, et tous les pays n’ont pas accès à des interventions médicales vitales comme les vaccins.

Comme les experts l’ont souligné, la preuve de la connaissance et de l’intention est très élevée, et c’est en fin de compte ce que les procureurs de la CPI devraient enquêter et prouver dans toute affaire impliquant des crimes contre l’humanité. Essayer d’analyser cela dans une pandémie en évolution et avec un nouvel agent pathogène est une tâche extraordinaire. Mais, comme l’a dit Scheffer, au fur et à mesure que le consensus scientifique se fond, les responsables publics « doivent être suffisamment responsables pour suivre les procédures et les politiques qui peuvent vaincre et surmonter la menace pour la santé publique de leurs populations ».

Les experts à qui j’ai parlé disent qu’il n’y a vraiment pas de précédent évident pour une affaire de crime contre l’humanité dans un contexte de santé publique ; les exemples les plus proches, comme la destruction des systèmes d’approvisionnement en eau au Darfour, au Soudan, se sont produits dans le contexte d’un conflit plus vaste. Covid-19 a tué près de 5 millions de personnes dans le monde, et les échecs de leadership dans le monde ont probablement aggravé le bilan. D’autres dirigeants ont fait des faux pas, ou nié la gravité de la pandémie à certains moments, qui ont pu contribuer à la propagation de Covid-19, de l’Indien Narendra Modi au Boris Johnson du Royaume-Uni en passant par Donald Trump aux États-Unis.

Mais l’intention délibérée de permettre à une maladie de se propager doit être soigneusement et précisément séparée de ce qui a été fait par erreur ou de manière inepte. La CPI est confrontée à des enquêtes très difficiles et de longue date, ce qui fait qu’il semble peu probable qu’elle s’occupe d’une affaire comme celle-ci. « La réponse de Bolsonaro à Covid a été flagrante, mais pour des raisons à la fois juridiques et pragmatiques, je ne pense pas que ce soit quelque chose que la CPI s’occupera », a déclaré Rebecca Hamilton, professeure agrégée au Washington College of Law.

Bolsonaro fait déjà face à des renvois à la CPI, principalement de la part de groupes autochtones et environnementaux. Il y a quelques semaines, un groupe a accusé Bolsonaro de « crimes contre l’humanité » pour « l’attaque généralisée contre l’Amazonie, ses personnes à charge et ses défenseurs qui entraîne non seulement la persécution, le meurtre et les souffrances inhumaines dans la région, mais aussi contre le monde population. »

Un autre renvoi de la CPI pourrait certainement rehausser le profil de ces autres cas, et, d’autant plus que le rapport du Sénat se concentre beaucoup sur les retombées de Covid-19 sur les communautés autochtones, Scheffer a déclaré que les cas pourraient tous sembler beaucoup plus forts ensemble. « La CPI a un dossier épais sur le Brésil en ce moment, un dossier très épais », a-t-il déclaré.

Et il est toujours remarquable que les législateurs brésiliens soutiennent non seulement que Bolsonaro a échoué face à la pandémie, mais aussi que certaines de ses actions constituent un crime contre l’humanité. C’est une tentative de tenir Bolsonaro lui-même responsable et potentiellement de sécuriser des garde-fous pour la prochaine pandémie ou crise de santé publique. Si les dirigeants étaient menacés de poursuites pénales pour mettre leurs populations en grave danger, ils pourraient ne pas poursuivre ces politiques du tout.