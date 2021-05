Ignorez le battage médiatique d’Elon Musk – Bitcoin est l’étalon-or de la crypto

C’est si drôle de penser que Bitcoin (CCC:BTC-USD), de toutes choses, est devenue une crypto-monnaie relativement stable et lente en 2021. Il n’y a pas très longtemps, Bitcoin faisait partie des actifs les plus spéculatifs et volatils que les gens pouvaient posséder.

Je suppose que nous pourrions le comparer à la musique. Les jeunes générations ne veulent pas écouter ce que leurs parents ont écouté.

Nous pourrions faire une analogie vague avec les crypto-monnaies ici. Les fans de crypto de première génération étaient tous au sujet de Bitcoin. Aujourd’hui, certains jeunes investisseurs recherchent le prochain objet brillant dans le monde des actifs numériques.

Je voudrais suggérer qu’il est temps de contourner le flash et la fanfare, et d’accorder le mérite au jeton numérique qui a déclenché une révolution – et devrait continuer à avoir de la valeur pour de nombreuses autres générations à venir.

Un regard plus attentif sur le prix du Bitcoin

Rien de tout cela ne veut suggérer que Bitcoin n’est pas excitant. Les gains ont en effet été rapides et considérables.

La course qui a eu lieu cette année jusqu’à présent, de 30 000 $ à plus de 50 000 $, a été impressionnante. En dehors du monde de la crypto-monnaie, peu d’actifs ont obtenu des rendements de cette ampleur.

Le Bitcoin a même atteint un sommet historique de 64863,10 $ à la mi-avril, bien que le prix ait reculé par la suite. Cela peut être dû, au moins en partie, à «l’argent intelligent» qui se livre à des prises de bénéfices.

Au 11 mai, le prix avoisinait 56 000 $ et tout semblait calme et régulier. Il ne s’agit peut-être que d’une phase de consolidation en vue d’une autre étape – nous le saurons bien assez tôt.

Vieux comme l’or

Cela peut sembler étrange, mais je suis en fait prêt à comparer Bitcoin à l’or. S’il vous plaît, supportez-moi sur celui-ci.

L’or est vieux et vénéré par les aficionados des métaux précieux. Cela a été une réserve de valeur et une forme d’argent pendant des millénaires.

De même, Bitcoin est la plus ancienne crypto-monnaie et la plus célèbre de toutes. Il a également la plus grande capitalisation boursière, même avec la concurrence féroce de tant d’altcoins.

L’or a un certain niveau de confiance parmi les investisseurs, tout comme Bitcoin. De plus, ils sont tous deux parfaits pour une stratégie d’investissement d’achat et de conservation.

De plus, ils ont tous deux fait leurs preuves en tant que couverture contre l’inflation du dollar américain. Si quoi que ce soit, l’inflation devrait donner un coup de pouce à l’or et au Bitcoin.

Et avec le gouvernement qui imprime et dépense des milliards de dollars, l’inflation est une force destinée à détruire votre pouvoir d’achat – à moins que vous ne fassiez des achats avec un jeton largement accepté comme Bitcoin.

Ainsi, par rapport aux concurrents de sa classe d’actifs, Bitcoin est en fait vieux. Pourtant, cela fait partie de son attrait pour les personnes à la recherche d’une crypto-monnaie moins risquée dans laquelle investir.

Déception du samedi soir

En contraste frappant avec Bitcoin, le dernier objet brillant, Dogecoin (CCC:DOGE-USD).

En termes de gains en pourcentage, j’admets que Dogecoin bat Bitcoin d’un mile. Mais DOGE n’est pas pour tout le monde.

Il est extrêmement volatil et le prix repose en grande partie sur le sentiment à court terme. Si Bitcoin peut être comparé à l’or, alors Dogecoin peut être comparé à un sou.

Vous avez peut-être entendu dire comment le prix du Dogecoin a chuté après la récente apparition d’Elon Musk dans Saturday Night Live, dans lequel il a qualifié DOGE de «bousculade».

Je regardais attentivement les gourous des médias sociaux implorant leurs abonnés de faire le plein de Dogecoin avant l’épisode, en prévision du prix allant «sur la lune».

J’ai toujours pensé que si tout le monde «sait» qu’un actif va beaucoup augmenter, ce n’est probablement pas le bon moment pour l’acheter.

Alors maintenant, apparemment, Musk n’a pas encore fini avec Dogecoin parce que, semble-t-il, SpaceX l’acceptera comme mode de paiement.

Je suppose que DOGE pourrait en fait aller sur la lune, alors. Je regarderai et agiterai, depuis la planète Terre.

La ligne de fond

Il est parfaitement normal de garder les pieds sur terre et d’investir dans des actifs éprouvés.

Bitcoin entrerait dans cette catégorie, du moins parmi les crypto-monnaies. Ce n’est pas aussi vieux que l’or, mais c’est une couverture contre l’inflation assez solide en soi.

