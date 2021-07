Ignorez le bruit de ChargePoint, les actions CHPT ont un potentiel multi-ensacheuse à long terme

Leader de la recharge de véhicules électriques Point de charge (NYSE :CHPT) a récemment connu une mauvaise passe. L’action CHPT a chuté de 29% au cours du mois dernier en raison des inquiétudes concernant le manque de dépenses d’infrastructure de charge dans la nouvelle facture d’infrastructure de Biden. Il y a également des inquiétudes quant au fait que les dépenses en VE ne passeront au second plan dans le cas où Covid-19 deviendrait à nouveau un problème majeur.

Nous pensons que cette baisse est une opportunité d’achat. La réalité est que vous achetez des actions ChargePoint pour son potentiel de 5 à 10 ans, et non son potentiel de 3 mois.

Les véhicules électriques sont l’avenir

Et ChargePoint alimente ces véhicules électriques.

Au cours des 5 à 10 prochaines années, les véhicules électriques remplaceront les voitures à essence sur les routes du monde entier. Ce changement sismique dans le marché automobile coïncidera avec un changement sismique dans les infrastructures de transport pour soutenir l’adoption généralisée des véhicules électriques – dont la pièce maîtresse est le passage des stations-service aux stations de recharge.

Au cours des prochaines décennies, des dizaines de millions de bornes de recharge seront construites à travers le monde.

Tout comme le marché des stations-service, le marché des stations de recharge pour véhicules électriques se transformera en un oligopole à grande échelle, compte tenu des avantages de réseau inhérents au fait de n’avoir que quelques très gros exploitants de stations de recharge par opposition à des centaines de petits exploitants de stations. Dans cet oligopole, ChargePoint régnera en maître.

L’entreprise est déjà le plus grand opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique, d’un mile, car ils ont été les premiers à commercialiser et ils ont rapidement construit leur infrastructure plus rapidement que quiconque.

Cette « longueur d’avance » constitue un avantage concurrentiel important et durable, du fait des effets de réseau.

Les bornes de recharge pour VE sont des réseaux. Chaque nouvelle borne de recharge qui est ajoutée à un réseau est également ajoutée à la carte de la borne de recharge dans l’application mobile de ChargePoint.

Et donc, parce que le réseau de recharge ChargePoint est le plus grand du pays, l’application ChargePoint inclut l’accès à la plupart des bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde. En conséquence, c’est l’application que la plupart des consommateurs utiliseront pour trouver des bornes de recharge et recharger leur voiture.

Et plus il y a de clients qui chargent leur voiture sur les bornes ChargePoint, plus l’entreprise génère d’argent pour créer de nouvelles bornes de recharge, et plus le réseau s’agrandit. C’est un cycle de croissance vertueux.

L’essentiel sur le stock de CHPT

ChargePoint possède déjà certains des biens immobiliers de recharge les plus précieux du pays, possède une technologie de pointe en matière de recharge de véhicules électriques et a établi des partenariats avec certains grands constructeurs automobiles pour que leur application soit téléchargée dans les systèmes de navigation embarqués.

Ces avantages impliquent fortement que ChargePoint deviendra le gorille de 400 livres dans l’industrie de la recharge des véhicules électriques. Si cela se produit, le stock CHPT a un potentiel multi-ensacheuse au cours de la prochaine décennie.

N’insistez pas sur les girations à court terme de ce stock, quelle que soit leur violence. Dans le graphique boursier à long terme, ils ne ressembleront à rien de plus que de petits gribouillis lorsque l’action CHPT dépassera 100 $ d’ici 2025.

CHPT n’est que l’un de mes meilleurs choix de recharge pour véhicules électriques. Oui, à long terme, l’action CHPT générera de gros rendements pour les investisseurs, mais c’est loin d’être la seule action à hypercroissance sur mon radar.

