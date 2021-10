Ignorez le bruit et achetez la baisse récente du stock PSFE

Paysafe (NYSE :PSFE) est en difficulté depuis la clôture de son contrat de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). L’action PSFE a perdu plus de 40 % de sa valeur depuis la finalisation de la fusion avec Foley Trasimène Acquisition II fin mars de cette année. De plus, la faiblesse des prévisions pour le troisième trimestre a encore plus affaibli le titre ces derniers temps. Cependant, les investisseurs semblent ignorer la situation dans son ensemble – les bonnes perspectives à long terme de l’entreprise.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Paysafe est une plateforme de paiement spécialisée qui a ses tentacules dans certains des secteurs à la croissance la plus rapide. Il occupe une position de leader dans l’industrie iGaming, où ses volumes de paiement ont augmenté à un rythme incroyable. De plus, la société a également eu une forte présence dans les secteurs animés des jeux en ligne et des crypto-monnaies.

Les investisseurs étant effrayés par les prévisions de Paysafe pour le troisième trimestre, l’action PSFE est désormais un choix extrêmement bon marché qui offre toujours une opportunité de jouer la faiblesse rencontrée par plusieurs noms de-SPAC.

Stock PSFE : le troisième trimestre n’est qu’une pierre d’achoppement

Paysafe a connu un T2 impressionnant, enregistrant une saine augmentation de 41 % des volumes de paiement à 32,3 milliards de dollars. Cependant, les ventes n’ont augmenté que de 13 % pour atteindre 384,3 millions de dollars, en raison de taux de souscription plus faibles au cours du trimestre. Pourtant, la principale préoccupation des investisseurs en ce moment est les prévisions ternes de la société pour le troisième trimestre.

Plus précisément, les analystes s’attendaient à ce que les revenus du troisième trimestre s’élèvent à 389 millions de dollars. Au lieu de cela, cependant, Paysafe a guidé ses revenus jusqu’à 360 millions de dollars. Les taux de participation élevés dans son activité de marketing numérique et les vents contraires induits par la pandémie ont eu un impact sur les résultats de l’entreprise.

Cela dit, le directeur financier Ismail « Izzy » Dawood a récemment déclaré que les problèmes de l’entreprise au troisième trimestre seront probablement de courte durée. Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre, Dawood a noté :

« Nous nous attendons à une forte croissance continue de notre segment de traitement intégré et à un retour à la saisonnalité post-COVID normalisée. »

À l’avenir, les acquisitions devraient également être un moteur de croissance majeur pour Paysafe. La société a récemment acquis une plateforme de paiement alternative PagoEfectivo. Par ailleurs, le PSFE envisage également de conclure son accord avec SécuritéPay d’ici la fin de 2021 afin d’asseoir sa position en Amérique latine.

Paysafe pense que ces sociétés apporteront une valeur ajoutée significative. Mais la cerise sur le gâteau ? Son projet d’acquisition de la société allemande Viafintech, qui a une forte présence dans toute l’Europe et continue de se développer à un rythme impressionnant.

Enfin, se concentrer sur de nouvelles verticales de paiement pourrait également rapporter beaucoup de dividendes aux actionnaires de Paysafe et PSFE, en particulier dans l’activité iGaming. En particulier, l’entreprise doit se concentrer davantage sur le marché américain en forte croissance.

L’évaluation

Paysafe semble beaucoup plus attrayant à ce stade par rapport à son cours de bourse d’origine qui a dépassé 12 $. Désormais, tous les regards sont tournés vers l’entreprise pour revenir à ses méthodes gagnantes et atteindre ses objectifs de ventes 2022 de 13% de croissance et de 1,75 milliard de dollars. Dans l’ensemble, les investisseurs ont perdu confiance dans la société de paiement après ses faibles prévisions pour le troisième trimestre.

Bien sûr, si l’on considère son endettement massif de 1,87 milliard de dollars, la société peut sembler trop chère pour certains. Cependant, il devrait gagner 863 millions de dollars en espèces avec ses 75 millions de bons de souscription à un prix d’exercice de 11,50 $.

Les actions PSFE se négocient actuellement à seulement 3,8 fois les ventes à terme, tandis que la plupart des fintechs se négocient à plus de 10 fois. Certes, ces entreprises ont une croissance des revenus supérieure au taux de 13% auquel Paysafe s’attend. Néanmoins, ce stock est toujours incroyablement bon marché et offre une grande valeur à long terme.

Résultat final sur le stock PSFE

L’action PSFE a connu une période torride sur le marché après des prévisions du troisième trimestre plus faibles que prévu. Cependant, ce n’est qu’un obstacle mineur dans son histoire de croissance, tout bien considéré. Il est probable qu’il renoue avec la victoire au quatrième trimestre et au-delà, devenant l’une des meilleures fintech au monde.

Ainsi, étant donné que l’action se négocie maintenant à une forte décote, il peut être sage d’investir dans ce jeu de paiements aujourd’hui.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.