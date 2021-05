Ignorez le bruit et concentrez-vous sur la force

Conclusion de notre “Que se passe-t-il dans le Bleep?” semaine… le point de vue de Louis sur l’inflation et son positionnement sur le marché… rejoignez Louis pour un événement spécial mercredi prochain

Dans le cadre de la campagne «Qu’est-ce que le Bleep se passe-t-il?» segment que nous avons diffusé toute la semaine dans le Digest, j’ai demandé au célèbre investisseur, Louis Navellier, ce qui se cache derrière la folie actuelle.

Il a eu une réponse brève (et plutôt amusante):

Un média financier négatif qui continue à agir comme Chicken Little et à prédire que le ciel tombe. Ignorez-les, car ce ne sont que des weenies et des Momma’s Boys. Nous ne devons pas écouter les perdants, à moins que vous ne vouliez être maniquement déprimé.

Plus de Louis dans un instant…

Tout d’abord, si vous venez de nous rejoindre ici dans le Digest, cette semaine, nous avons mis en évidence un segment intitulé «Qu’est-ce que le Bleep est en train de se passer?», Dans lequel nous nous sommes tournés vers nos analystes pour aider à comprendre la folie d’aujourd’hui les conditions du marché.

Lundi, notre PDG, Brian Hunt, nous a présenté une longue liste d’exemples de folie du marché, reliant une grande partie à l’impression de milliards de dollars du gouvernement, qui inonde l’économie. Bien que cela crée certains risques, Brian pense que cela prépare également le terrain pour un boom massif de certaines actions de haute qualité.

Mardi, Eric Fry et Luke Lango ont souligné l’importance des valorisations. Au lieu de succomber à la mentalité de troupeau et de s’entasser dans des actions «chaudes» surévaluées, se concentrer sur la valeur intrinsèque et la croissance est un moyen efficace de naviguer sur ce marché fou.

Nous nous sommes tournés vers John Jagerson mercredi. Il a recommandé aux investisseurs de garder un œil sur l’inflation, mais a suggéré qu’elle ne se situe actuellement pas à des niveaux dangereux. John a appelé à la prudence dans le secteur de la technologie et a déclaré que les actions industrielles et les grandes entreprises de vente au détail / de services étaient les meilleures pour les stratégies d’achat et de conservation.

Hier, Matt McCall a rappelé aux lecteurs que détenir des actions pendant les prélèvements est la partie la plus difficile de l’investissement. Malheureusement, c’est ce qui est nécessaire pour réaliser des gains à quatre ou quintuple chiffres qui changent la vie. Matt a poursuivi en disant que la rotation du secteur qui a laissé la technologie sous-performante ces derniers mois n’est pas à craindre et que la technologie reprendra sa place au soleil avec le temps.

Dans le dernier opus d’aujourd’hui de «What the Bleep is Going On?», Nous nous tournons vers l’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier.

Les lecteurs réguliers du Digest savent que Louis est très optimiste sur les actions fondamentalement fortes aujourd’hui. Compte tenu de cela, toutes les folies et absurdités de ce marché ne sont que du bruit de fond.

Au cours de la carrière de plusieurs décennies de Louis, il a vu toutes sortes de conditions de marché, et la seule constante a été que les actions quantitativement fortes grimpent le plus haut dans les bons moments et rebondissent le plus rapidement dans les mauvais moments.

Aujourd’hui, nous entendrons plus parler de Louis. Ensuite, nous terminerons en mettant une date sur votre calendrier pour la semaine prochaine – c’est un événement à ne pas manquer avec Louis dans lequel il tirera le rideau sur son approche de marché basée sur les chiffres qui a créé des fortunes pour ses clients. au cours des décennies.

Allons-y.

*** Tout d’abord… quelle est l’opinion de Louis sur les mauvaises données d’inflation de cette semaine?

Pour les lecteurs plus récents de Digest, Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

Cette approche numérique lui a permis de produire des décennies de gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés. Aujourd’hui, il est l’un des analystes chevronnés les plus respectés de l’industrie.

Alors, avec cette focalisation sur les données au cœur de l’approche de marché de Louis, quelle est son opinion sur les données d’inflation du début de la semaine?

Extrait du podcast de mise à jour du marché des bénéfices accélérés de Louis de mercredi:

Eh bien, le marché boursier s’est levé du mauvais côté du lit à cause de ce mauvais rapport d’inflation que nous avions. Mais je tiens à vous assurer que, jusqu’à présent, la vente est sur le volume léger. Et je sais que vous m’avez déjà entendu dire cela, mais quand le volume est faible, je ne m’inquiète pas. Parce que cela signifie qu’il n’y a pas de panique.

Même si l’inflation s’accélère, Louis fait écho à un point que notre PDG, Brian, a fait valoir lundi – à savoir que certaines actions se comporteront très bien dans un environnement inflationniste.

Retour à Louis:

Le rallye de «retour à la moyenne» depuis septembre, où les valeurs les moins performantes ont fait le mieux, a construit une nouvelle rampe de lancement! Je m’attends à ce que lorsque les gens se rendent compte que le marché boursier est une bonne couverture contre l’inflation et que les bénéfices s’accélèrent encore, le marché boursier dans son ensemble réapparaîtra.

*** Qu’en est-il des signes de folie du marché? Louis est-il jeté par l’une des absurdités d’aujourd’hui?

Quand j’ai interrogé Louis sur un éventuel “Qu’est-ce que le Bleep se passe?” des histoires qui lui sautent aux yeux, il a pointé du doigt Elon Musk et ses approbations répétées de l’altcoin, Dogecoin.

Mais à la manière typique de Louis, il est immédiatement revenu à ce qu’il sait le mieux – des chiffres froids et impartiaux:

Je pense qu’Elon Musk devrait accorder plus d’intention à Tesla et arrêter de promouvoir Dogecoin, Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. L’actualité la plus choquante des véhicules électriques cette semaine est que Stellantis (anciennement Chrysler Fiat et PSA avant la fusion) a annoncé qu’il ne serait plus nécessaire d’acheter des crédits de CO2 Tesla en raison de la technologie de PSA, ce qui lui permettrait d’atteindre tous les objectifs de l’Union européenne en matière de CO2. Depuis 2019, Chrysler Fiat & PSA (véhicules Citroën, Opel, Peugeot et Vauxhall) et ont dépensé environ 2,4 milliards de dollars pour acheter des crédits CO2 à Tesla. Tesla a déclaré 2,365 milliards de dollars de «crédits réglementaires» et affiché un bénéfice de 1,407 milliard de dollars depuis 2019. Alors maintenant, sans les crédits de CO2 de Stellantis, les bénéfices futurs de Tesla sont mis en doute, à moins qu’ils ne renforcent son efficacité de fabrication. Encore une fois, Elon Musk devrait commencer à réparer Tesla et arrêter les crypto-monnaies.

*** Alors, que devraient faire les investisseurs aujourd’hui à la lumière de ce marché What the Bleep?

La réponse de Louis est courte et précise…

Concentrez-vous sur les actions qui affichent une force quantifiable basée sur les bénéfices.

Sur ce point, je tiens à vous alerter d’un événement spécial en direct que Louis organise le mercredi 19 mai prochain, à 16 h HE.

À ce qu’il appelle le Sommet accéléré de la richesse, Louis va guider les participants dans son approche du marché quantitatif. C’est le même qu’il utilise pour trouver des actions fondamentalement supérieures.

Voici un bref aperçu de quelques-uns des gains dont Louis a bénéficié en utilisant ce système:

Un gain de 311% sur Repligen… Un gain de 457% sur Holly Corp… Un gain de 612% sur Santarus… Un gain de 751% sur Vipshop Holdings… Et un gain de 1 125% sur Hansen Naturals.

De Louis:

J’ai passé les 40 dernières années à perfectionner mon système commercial quantitatif. Ce système m’a aidé à devenir millionnaire à 30 ans… à atteindre le premier rang du prestigieux Hulbert Digest pour mes 20 ans de performance… et à créer une société de gestion financière qui à un moment donné gérait plus de 3 milliards de dollars d’actifs. Mon système m’a offert une vie de luxe… y compris la possession de maisons à Palm Beach et Reno, une flotte de voitures de luxe et une confiance suffisamment grande pour prendre soin de ma famille pour les générations à venir. C’est pourquoi j’ai décidé de me lancer dans un autre voyage. J’ai décidé d’attaquer de front l’écart de richesse en Amérique… et d’aider autant de personnes que possible.

Compte tenu de cela, lors de l’événement de mercredi prochain, Louis guidera les participants à travers les détails de son système et leur montrera comment il pourrait complètement transformer leurs propres portefeuilles. C’est un événement gratuit. Cliquez ici pour réserver votre place.

Pour conclure, sans aucun doute, nous vivons des temps fascinants. Nous nous attendons à ce qu’il y en ait beaucoup plus “Que se passe-t-il?” des histoires nous ont précédées dans les mois à venir. Nous en garderons une trace pour vous ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg