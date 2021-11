Ignorez le stock WISH alors que les revenus de ContextLogic continuent de baisser

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est sur le point d’annoncer aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre sous la direction d’un nouveau directeur financier. Mais il n’y aura probablement pas grand-chose à célébrer lorsque le rapport sera publié. En fin de compte, cela signifie qu’investir dans les actions WISH ne vaudra pas la peine.

Cela dit, ContextLogic restera un choix populaire pour les investisseurs de détail tolérants au risque, en particulier les traders d’actions meme et Reddit utilisateurs.

Bien sûr, ils sont invités à faire ce qu’ils veulent avec leur argent. Mais je suggérerais d’éviter ContextLogic pour le moment, car la vérité est que l’entreprise ne se développe pas. En fait, il faudra un certain temps à l’entreprise pour se redresser, voire pas du tout.

L’histoire de WISH Stock

Pour le dire franchement, ContextLogic vend de la camelote sur sa plateforme de commerce électronique, Wish. Mon collègue Josh Enomoto l’a décrit davantage en raison de sa base de marchands : « Une entreprise de commerce électronique basée aux États-Unis mais avec une forte base de marchands en Chine, ContextLogic a dès le départ attiré une attention considérable. »

En tant que golfeur passionné, je regarde souvent des vidéos pour essayer d’améliorer mes compétences. Quelques-unes des vidéos les plus populaires mentionnent Wish et sont moins que flatteuses. Essentiellement, les créateurs de contenu achètent des clubs de contrefaçon de Wish et les envoient sur leurs chaînes avec des résultats moins que spectaculaires.

En ce qui concerne ses débuts, l’action WISH n’est cotée en bourse que depuis moins d’un an. Lorsqu’il a commencé à se négocier à 20 $ par action, on s’attendait à ce qu’il soit à la hauteur de sa facturation en tant que jeune perturbateur du commerce électronique en plein essor.

L’action a commencé à se négocier au quatrième trimestre de 2020. Les cours des actions se sont appréciés pendant les six premières semaines de sa vie en tant qu’entité cotée en bourse. Mais le sentiment s’est depuis détérioré et l’action WISH est passée de 30 $ à 5 $ au cours des neuf derniers mois.

Les investisseurs ne devraient pas s’attendre à ce que ContextLogic effectue un redressement rapide de si tôt.

Attentes faibles pour ContextLogic

Le consensus s’attend à ce que la société affiche un chiffre d’affaires au troisième trimestre d’environ 353 millions de dollars. En tant qu’entité cotée en bourse, il n’y a pas de contexte pour ces chiffres pour l’entreprise.

Mais ne vous y trompez pas, ces chiffres de revenus sont faibles sur une base comparative. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 606 millions de dollars au troisième trimestre de 2020 avant son introduction en bourse.

Ainsi, d’une année sur l’autre, ContextLogic devrait voir son chiffre d’affaires diminuer d’environ 41,75 % en fin de compte au troisième trimestre.

C’est exactement ce à quoi les investisseurs devraient également s’attendre au quatrième trimestre. ContextLogic a atteint 794 millions de dollars de ventes au quatrième trimestre 2020. Malheureusement, la société devrait afficher un chiffre d’affaires de l’ordre de 469 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.

Cela équivaut à un autre trimestre au cours duquel les chiffres des ventes diminuent de plus de 40 %. Il est également très difficile de comprendre pourquoi l’action WISH a un prix cible moyen de 8,94 $.

Franchement, je ne mettrais pas beaucoup d’importance dans ce nombre du tout. Au contraire, je m’attendrais à ce que les cours des actions WISH baissent au cours des prochains mois. C’est simplement parce qu’il n’y a aucune raison fondamentale pour qu’ils fassent le contraire.

De plus, si nous prenons simplement ces Yahoo! Les estimations financières à leur valeur nominale, l’année prochaine semble également faible. ContextLogic devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 2,22 milliards de dollars. C’est moins que les 2,25 milliards de dollars prévus en 2021.

Que faire avec WISH Stock

Si vous voulez chasser le stock WISH pour son potentiel de short-squeeze, c’est bien. Il porte actuellement près de 18% d’intérêts à découvert, donc la possibilité est là. Je pense que cela n’en vaut pas la peine, mais ce n’est qu’une opinion.

Mais à part cela, je ne vois aucune raison réaliste de justifier l’investissement dans les actions WISH. Le cas fondamental ne nécessite aucune analyse plus approfondie, à part simplement comprendre où ses revenus devraient aller : vers le bas. Il y a donc peu de raisons de s’y intéresser tant que l’entreprise ne change pas fondamentalement.

