Ignorez les soucis de croissance lente et maintenez votre stock WMT

Alors que le nouveau coronavirus a balayé le pays l’année dernière, les investisseurs se sont rappelés à quel point Walmart (NYSE:WMT) s’adresse à de nombreuses communautés américaines. Les familles ont fébrilement visité les magasins et ont fait le plein de produits essentiels pendant la pandémie. Par conséquent, l’action WMT a fortement rebondi après avoir atteint un creux en mars 2020.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Et donc, nous avons la preuve que Walmart est toujours une excellente entreprise dans laquelle investir. Grâce à une forte et mince, vous pouvez miser sur une volatilité relativement faible et un rendement de dividende fiable.

D’un autre côté, il peut y avoir des préoccupations que Walmart ne puisse pas rivaliser dans un certain domaine: les services d’abonnement. Dans ce département particulier, une autre société géante détient la couronne.

C’est une préoccupation légitime, je l’admets. Pourtant, il peut y avoir des raisons de croire qu’à terme, Walmart peut devenir un concurrent sérieux dans le créneau des services d’abonnement.

Un examen plus approfondi du stock WMT

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’action WMT a eu une bonne année 2020 dans l’ensemble, en particulier au cours du second semestre de cette année.

Le plus haut de 52 semaines de l’action de 153,66 $ a été atteint le 30 novembre. Malheureusement, les actionnaires ont eu des difficultés après cela.

La seconde moitié de février 2021 a été particulièrement difficile. Je n’appellerais pas cela exactement un crash, mais l’action WMT est tombée à 130 $ pendant cette période.

Il y a eu une certaine reprise en mars et avril, mais cela a été lent et frustrant. Le stock est maintenant à 139 $.

Mais bon, au moins, vous avez un rendement du dividende annuel à terme de 1,6%. Cela devrait donc satisfaire les investisseurs axés sur les revenus.

De plus, l’action WMT a un ratio cours-bénéfice sur 12 mois de 29,1, ce qui est assez raisonnable et suggère que les actions sont une très bonne affaire.

Géant contre Géant

Il ne fait aucun doute que Walmart est un titan parmi les chaînes de magasins de détail. Vous auriez du mal à en trouver un qui soit plus gros, en fait.

Si nous devions penser à une entreprise plus présente que Walmart, il y en a une qui nous vient immédiatement à l’esprit. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle.

C’est Amazon (NASDAQ:AMZN), bien sûr. Si une entreprise bénéficiait plus que Walmart de la pandémie de Covid-19, ce serait Amazon, sans aucun doute.

Ainsi, dans le domaine de la vente au détail, nous avons une bataille entre deux géants. Pourtant, ils sont en concurrence dans différents créneaux. Ou sont-ils?

Walmart est peut-être connu pour ses magasins physiques, mais ces derniers temps, la société s’efforce de s’établir en tant que détaillant brique-and-click.

D’où l’avènement de Walmart +, un service d’abonnement qui rivalise directement avec Amazon Prime en proposant la livraison gratuite.

Un abonnement annuel à Walmart + coûterait 98 USD, ce qui est un peu moins cher qu’un abonnement annuel de 119 USD à Amazon Prime.

Cependant, le prix d’entrée inférieur n’est probablement pas suffisant pour inciter des hordes d’acheteurs à passer à Walmart +.

Faire face à la croissance lente

Les recherches d’Oliver Chen, analyste de Cowen & Co., semblent suggérer que, depuis l’introduction de Walmart + en septembre, la croissance du service d’abonnement n’a pas été optimale.

Apparemment, la recherche de Chen a révélé que les abonnements Walmart + représentent environ 11,1 millions de foyers.

C’est une baisse appréciable par rapport aux quelque 13 millions de ménages enregistrés le mois précédent.

De plus, les recherches de Chen indiquent que les taux de notoriété de Walmart + sont restés proches de la fourchette de 53% à 54% au cours des trois derniers mois.

Ces chiffres suggèrent que Walmart + n’a pas été un succès du jour au lendemain. Cependant, cela ne devrait pas être un problème majeur pour les actionnaires à long terme de WMT.

Walmart ne dépend pas de Walmart + comme principale source de revenus. La société génère beaucoup de capital grâce à des ventes à l’ancienne, sans abonnement, sur ses sites physiques.

Les actionnaires devraient simplement être patients et donner au public un peu de temps pour en savoir plus sur Walmart +. Finalement, ils s’y habitueront probablement, comme ils l’ont fait avec Amazon Prime.

La ligne de fond

Certes, Walmart + est une histoire «montre-moi». Et c’est une histoire qui aura besoin d’un certain temps pour se dérouler.

En attendant, Walmart continuera à verser des dividendes et à récompenser les clients (et les actionnaires de WMT) avec une valeur supérieure.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.