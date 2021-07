Ignorez les vents contraires à court terme, les fondamentaux de SoFi Stock font de SOFI un excellent achat aujourd’hui

L’action SOFI a été très faible ces derniers temps, ayant perdu presque tous ses gains de juin. Anciennement à 24 $, l’action est maintenant en baisse d’environ 16 $. C’est une coupe de cheveux assez énorme.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cependant, malgré sa récente tendance baissière, notre analyse suggère que la faiblesse de ce titre n’est pas en phase avec les tendances fondamentales d’utilisation sur le marché SoFi (NASDAQ :SOFI) application.

Par conséquent, nous voyons cette faiblesse supposée comme une opportunité d’achat solide.

Les points forts de SoFi

Selon SimilarWeb, le volume de téléchargement de l’application SoFi sur les téléphones Android a augmenté de 8 % en avril, de 9 % en mai et de 25 % en juin. L’utilisation active quotidienne et mensuelle a également augmenté. Et pendant ce temps, selon AppAnnie, le classement des applications de SoFi sur les magasins d’applications Android et iOS a grimpé en flèche ces derniers mois.

Même Google Trends montre que l’intérêt de recherche lié au SoFi a fortement augmenté en mai et juin.

En d’autres termes, il existe un volume écrasant de données montrant que plus de personnes que jamais utilisent l’application mobile de SoFi. La portée et la base d’utilisateurs de l’entreprise se développent rapidement.

Ainsi, ce que nous constatons avec les actions SOFI est une faiblesse du cours des actions à court terme qui est en désaccord avec un solide volume d’affaires fondamental.

Le résultat sur SOFI Stock

En fin de compte, les fondamentaux gagneront toujours. Et les fondamentaux de SoFi sont excellents.

Leur équipe de direction est incroyable, leur produit gagne en popularité sans cesse et le vaste ensemble d’outils qu’ils offrent à leur clientèle est sans précédent. Tout ce qui sépare cette entreprise fintech du reste de la concurrence croissante des fintech et donne à SoFi la meilleure chance de perturber considérablement les opérations bancaires traditionnelles.

Cette faiblesse des prix n’est pas fondée dans les faits et est temporaire. Nous vous recommandons donc d’acheter la baisse des actions SOFI.

