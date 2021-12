IGNOU commence de nouvelles admissions pour les programmes en ligne pour la session de janvier 2022 ; Vérifiez la dernière date pour postuler

L’Université nationale ouverte Indira Gandhi a lancé son cycle d’admission en janvier 2022 pour les programmes proposés en mode ouvert et à distance via le mode en ligne.

L’Université nationale ouverte Indira Gandhi a lancé son cycle d’admission en janvier 2022 pour les programmes proposés en mode ouvert et à distance via le mode en ligne. Plus de 200 programmes sont proposés dans diverses disciplines, notamment des programmes de licence, de maîtrise, de diplôme PG, de certificat et de certificat PG ainsi que des programmes de niveau de sensibilisation.

Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne à partir du site officiel ignouadmission.samarth.edu.in et la date limite pour postuler est le 31 janvier. Le nouveau candidat doit créer une nouvelle inscription, soumettre tous les détails et choisir le programme qu’il souhaite suivre. . Les candidats qui souhaitent postuler aux programmes en ligne peuvent postuler via le lien: iop.ignouonline.ac.in.

Session IGNOU Janvier 2022 : Comment se réinscrire

• Visitez le site officiel d’IGNOU Samarth sur ignouadmission.samarth.edu.in.

• Alimentez les champs avec les informations de connexion ou inscrivez-vous en ligne.

• Remplissez le formulaire de candidature et téléchargez les documents nécessaires.

• Effectuez le paiement en ligne des frais de dossier.

• Cliquez sur soumettre.

• Votre demande a été soumise.

• Téléchargez la page de confirmation et conservez une copie papier de celle-ci pour référence ultérieure

Le programme en ligne propose 16 cours qui comprennent des masters, des baccalauréats en dehors des programmes de diplôme et de certificat. Le mode en ligne utilise une approche à quatre quadrants au cours de laquelle les enseignants encadrent chaque apprenant avec des vidéos et du matériel d’apprentissage associé par crédit. L’apprenant bénéficie d’une assistance en ligne 24h/24 et 7j/7 pendant le processus d’apprentissage.

IGNOU avait précédemment prolongé la date limite d’admission des frais aux programmes PG a et UG (basés sur le mode ODL) uniquement (sauf programmes semestriels) pour la session de juillet-2021 le 7 décembre 2021

