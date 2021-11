IGNOU: Date limite de candidature pour les admissions fraîches UG, PG prolongée jusqu’au 30 novembre – consultez les détails ici

Les candidats doivent noter que la dernière extension de date n’est pas pour un certificat, un diplôme ou un diplôme de troisième cycle de l’université

Admission à la session de juillet IGNOU 2021 : La date limite de candidature ou la date limite de nouvelle admission pour la session de juillet 2021 a été prolongée par l’Université nationale ouverte Indira Gandhi. Les dates ont été prolongées pour les admissions dans les programmes de premier cycle (UG) et de troisième cycle (PG) en ligne. L’extension n’est cependant pas applicable aux cours semestriels. Les candidats peuvent désormais postuler jusqu’au 30 novembre. Les candidats intéressés peuvent s’inscrire via le portail d’admission en ligne pour les programmes ODL – ignou admission.samarth.edu.in.

Les programmes de certificat/diplôme et de diplôme PG sont déjà fermés aux admissions. Les détails des programmes disponibles peuvent être consultés par le candidat à ignouadmission.samarth.edu.in/index.php/site/programmes. Auparavant, la date limite avait été prolongée par l’université jusqu’au 22 novembre.

La date limite d’admission a été prolongée plusieurs fois cette année. Les candidats doivent noter que la dernière prolongation de la date n’est pas pour un certificat, un diplôme ou un diplôme de troisième cycle de l’université. Les admissions pour ces programmes sont déjà fermées.

Le nouveau candidat devra créer une nouvelle inscription avec tous les détails nécessaires, tels que le programme qu’il souhaite suivre. L’université propose des programmes variés dans diverses disciplines : maîtrise, licence, diplôme et diplôme PG, programmes de certificat et de certificat PG et niveaux d’appréciation/conscience.

Admission à la session de juillet IGNOU 2021 : Voici comment vous inscrire

1- Allez sur le site officiel — ignou.samarth.edu.in ou ignou.ac.in

2- Remplissez les détails de base et le cours que vous avez choisi

3- Connectez-vous maintenant en utilisant le numéro d’inscription et d’autres détails pertinents

4 – Remplissez le formulaire de candidature et soumettez

5- Payer les frais de dossier

Vous pouvez maintenant faire une impression et l’enregistrer pour référence future.

