Igor Shesterkin était trop malade pour saluer les fans des Rangers

Lorsqu’Igor Shesterkin a été annoncé comme la première étoile du match pour sa performance de 42 arrêts lors de la victoire 4-3 des Rangers contre les Panthers lundi, le gardien de 25 ans a fait sensation lorsqu’il n’est pas sorti sur la glace au Madison Square Garden pour saluer les fans.

Les Rangers venaient de passer dangereusement près de souffler leur quatrième match consécutif dans lequel ils détenaient une avance de plusieurs buts au début de la troisième période. En conséquence, il y avait des spéculations que Shesterkin aurait pu être frustré par le fait que la Floride ait pu le bombarder de tirs et marquer trois buts sans riposte dans le cadre final.

Gérard Gallant a remis les pendules à l’heure mercredi après l’entraînement au MSG Training Center.

« C’était disproportionné, il avait la grippe intestinale », a déclaré l’entraîneur-chef, laissant entendre que Shesterkin avait peut-être répondu à l’appel de la nature lorsque les stars du jeu ont été annoncées.

Igor Shesterkin est félicité par ses coéquipiers après la victoire des Rangers sur les Rangers.AP

Étant donné que le match de lundi était loin d’être la première victoire que Shesterkin a remportée pour les Rangers lors des 13 premiers matchs de la saison, il était juste de supposer qu’il serait contrarié après la façon dont les choses se sont déroulées contre les Panthers. La Floride a marqué trois buts sur 12 tirs en troisième période, les deux derniers en l’espace de 46 secondes, pour presque forcer la prolongation.

Il semble que ce n’était qu’une coïncidence temporelle, et Shesterkin avait une affaire personnelle à régler.

Les Rangers ont été directs en reconnaissant que Shesterkin était la raison pour laquelle ils siègent actuellement à 7-3-3. Les joueurs ont décrit les récentes performances des Rangers en troisième période comme « inacceptables », ajoutant que leur gardien no 1 méritait mieux.

Cependant, lorsque les Panthers sont devenus un peu nerveux avec Shesterkin, les Rangers n’ont pas tout à fait tenu leurs vœux de se défendre furieusement les uns les autres – du moins d’un point de vue physique. L’ailier des Panthers Anthony Duclair aurait dû être appelé pour interférence avec le gardien de but lorsqu’il a foncé sur Shesterkin au milieu de la première période, mais le jeu a continué et l’ancien Ranger n’a eu à répondre à personne.

Les Panthers ont également eu recours à la rondelle dans le pli malgré le fait que Shesterkin la couvrait déjà. Shesterkin s’est tourné vers les arbitres pour un appel, mais n’en a jamais reçu.

« Je pense que quelques gars avaient des mots pour – je pense que c’était Duclair – quand il est passé sur le banc », a déclaré Ryan Strome. «Mais, je veux dire, je pensais que notre réponse – je pensais que nos six derniers étaient vraiment physiques. Vous ne pouvez pas simplement chasser un gars compétent pour se battre, il ne combattra personne. [Ryan Reaves] criait après lui et quelques gars, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose.

«Je pense que nous avons pris les choses en main et avons été physiques. J’ai entendu quelques personnes dans la ligue dire qu’elles pensent que nous sommes plus difficiles à affronter, et elles l’ont ressenti. C’est bon signe.

« Je ne me soucie pas de notre réponse. Il ne s’agit pas toujours de continuer et de combattre un gars, surtout un gars comme Duclair, je ne pense pas qu’il va laisser tomber les gants. Mais je ne pense pas qu’il voulait blesser qui que ce soit. Nous devons évidemment faire attention à notre gardien de but, c’est sûr. »