Igora Drive construit une nouvelle extension pour la première course de F1 en 2023 · .

Une extension est en cours de construction sur le circuit Igora Drive près de Saint-Pétersbourg avant son premier Grand Prix de Russie en 2023.

Les changements prévus sont indiqués dans l’image ci-dessus produite par ..

La Formule 1 a confirmé la semaine dernière qu’Igora Drive remplacera Sochi Autodrom en tant que siège de la manche russe du championnat du monde après la course de l’année prochaine.

À 4,086 kilomètres, Igora Drive dépassait déjà la longueur minimale requise pour les pistes de Formule 1. La nouvelle boucle étendra le circuit à 5,18 km, le mettant en conformité avec la plupart des circuits de F1.

Les travaux de construction ont commencé sur les rénovations à la fin du tour du circuit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les changements prolongeront les deux plus longues lignes droites du circuit. Ceux-ci seront reliés par une nouvelle série de virages rapides à gauche menant à une épingle à cheveux serrée à droite au début de la ligne droite des stands.

Analyse : La piste de Saint-Pétersbourg qui pourrait remplacer SotchiS’exprimant avant que les changements ne soient révélés, le seul pilote russe de F1 Nikita Mazepin a déclaré que le déménagement de sa course à domicile était “inattendu”.

“Je pense que Sotchi était une installation fantastique”, a déclaré le pilote Haas. «De nombreux pilotes de F1 ont leurs courses à domicile, mais je suis l’un des plus chanceux d’avoir un endroit incroyable pour accueillir un événement à domicile.

« En regardant ce que Saint-Pétersbourg et le gouvernement de la ville y construisent, il semble que le niveau ne sera pas plus bas. Et j’ai hâte d’y être. »

Igora Drive a ouvert ses portes en 2019 et devait organiser des manches des séries DTM et W la saison dernière, mais elles ont été annulées au début de l’année. Les séries nationales de sport automobile russe ont visité le circuit, mais il n’a pas encore organisé d’événement international majeur.

