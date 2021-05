Igualada et Banyoles concluent leur confrontation aux Comes sans buts (0-0)

12/05/2021 à 21:48 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Les Comes et qui a fait face au Égaliseur et à Banyoles il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Égaliseur voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le CF Peralada par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Banyoles Je viens de battre 1-2 à la maison à Santfeliuenc dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe Igualadienne était en neuvième position, tandis que le Banyoles, quant à lui, est septième à la fin du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, le Égaliseur et le Banyoles Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

L’arbitre a montré un carton jaune à Égaliseur (Mouleta), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Égaliseur reste avec 16 points et le Banyoles avec 22 points.

Fiche techniqueÉgaliseur:Romans, Mouleta, Bernat, Pedro (Sergio Álvarez, min 60), Adrián Gimeno, Martí, Ortiz, Joel Huertas (Genis Cargol, min 70), Miguel Ángel Luque, Jhoseppy et Arnau CuadrasBanyoles:Martí, Quimo, Marc Roura, Pimentel, Gispert, Venzal, Bargalló, Monchi, Guell, Congost et Ivan TorreblancaStade:Les ComesButs:0-0