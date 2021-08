Iguodala revient aux guerriers et plus de transactions autour de la NBA

Verno et KOC sont de retour et pleins d’impatience pour le match pour la médaille d’or olympique entre la France et l’équipe des États-Unis vendredi soir (0h30). Ils sont également pleins de joie du retour d’André Iguodala chez les Warriors pour ce qu’il dit être ses dernières années en NBA, mais ils craignent que les Warriors n’aient pas fait assez pour maximiser la fin de la prime de Steph Curry (7 : 50). Ensuite, ils sont pleins de friandises alors qu’ils traversent plusieurs des autres rumeurs et transactions de la ligue (24:57), y compris où Lauri Markkanen pourrait se retrouver (27:40), Kemba Walker to the Knicks (28:36) , la nouvelle liste améliorée des Wizards (34:12), Mike D’Antoni devenant consultant à la Nouvelle-Orléans (38:40), et bien plus encore.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS