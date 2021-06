IGX commence à découvrir des prix de référence pour le gaz en Inde

Alors que de plus en plus de gisements de gaz sont mis en service en Inde par RIL, ONGC et Cairn, nous nous attendons à ce que les volumes augmentent et que le benchmark devienne bientôt une réalité, a-t-il déclaré.

Six mois après avoir officiellement commencé en tant que bourse du gaz, IGX a commencé à découvrir les prix du gaz pour l’Inde qui aideront à créer un indice de référence pour le marché indien du gaz.

Rajesh Kumar Mediratta, directeur d’IGX, a déclaré à FE qu’après avoir commencé avec une très petite quantité de 1 500 mmBtu en décembre de l’année dernière, les échanges ont pris de l’ampleur et le volume moyen est désormais d’environ 100 000 mmBtu de gaz chaque mois. Sans l’interruption du Covid-19, les volumes auraient été le double du commerce actuel.

“En outre, l’un des efforts de la bourse était de définir un indice de référence pour les prix du gaz en Inde, et dans cette mesure, nous avons commencé à découvrir les prix qui aideront les acheteurs à comparer les différents prix du gaz importé par rapport aux prix IGX sur la bourse avant de prendre une décision finale », a déclaré Mediratta.

Il existe un énorme décalage entre le prix importé et la capacité et la volonté des consommateurs finaux de payer ce prix. « Les prix de référence sont principalement des prix d’évaluation et ne peuvent pas être une référence pour les acheteurs indiens. Par exemple, si le prix de référence du JPM est actuellement de 11 $ par mmBtu, notre prix découvert sur IGX est moins cher, entre 7 $ et 8 $/mmBtu », a déclaré Mediratta.

Les prix IGX sont restés bien en deçà des prix spot et long terme depuis janvier dans une fourchette de 9 % à 23 % pour les prix spot et entre 32 % et 37 % par rapport aux contrats à long terme.

“Nous avons également demandé au gouvernement d’autoriser le commerce de l’APM domestique et du gaz de liberté de commercialisation sur la bourse, qui, en vertu des directives existantes publiées en octobre 2020, ne peuvent être vendus que par le biais d’enchères électroniques”, a déclaré Mediratta.

IGX a été lancé le 15 juin 2020 et a reçu l’approbation réglementaire finale pour négocier en tant qu’échange en décembre 2020. À ce jour, IGX a négocié environ 5 46 100 mmBtu (millions d’unités thermiques britanniques) de gaz via des contrats au comptant et à long terme. . Depuis le 1er avril depuis le début de l’année, la bourse a négocié environ 352 400 mmBtu de gaz, tandis qu’en juin jusqu’à ce jour, la bourse a négocié environ 1 58 400 mmBtu de gaz.

Certaines des principales industries contributrices ont été le verre, l’électricité, la distribution de gaz de ville, le textile et les revendeurs.

