iHeartMedia Stock (IHRT) atteint un niveau record pour les mises à niveau des analystes

L’action iHeartMedia (IHRT) a tranquillement grimpé d’environ 55% depuis le début de 2021 – et a presque triplé en valeur depuis avril 2020, atteignant un niveau record de plus de 20 $ par action dans le processus.

Au moment de la rédaction de cet article, les actions de la société de radio basée à San Antonio valaient 19,70 $ chacune – une augmentation de près de 3 $ par rapport au prix par action à la mi-mars 2021. De plus, l’action iHeartMedia a brièvement franchi un record de 20,31 $ par action. part peu après l’ouverture du marché ce matin. Comme c’est le cas pour la plupart des fluctuations du cours des actions, il est difficile de déterminer les facteurs précis qui ont entraîné le mouvement.

Cependant, il convient de mentionner d’emblée qu’iHeartMedia a acheté la plate-forme technologique audio numérique et de podcasting Triton à The EW Scripps Company dans le cadre d’un accord de 230 millions de dollars en février. Environ un mois plus tard, Global Media & Entertainment Investments (GMEI) a publiquement détaillé son intention d’augmenter sa participation dans iHeartMedia jusqu’à 49,99%, et cette décision pourrait bien avoir inspiré la confiance d’autres investisseurs.

Cela dit, l’avocat de Global dans une lettre adressée à Albert Shuldiner, chef de la division audio de la FCC, a précisé que les hauts dirigeants de l’entreprise étaient «frustrés» d’apprendre la décision «unilatérale» d’iHeartMedia de plafonner leur participation à 9,99%, dans une pétition pour déclaration soulagement avec la FCC.

iHeartMedia a ensuite répondu à la lettre et aux critiques dans un communiqué officiel, indiquant que «parce que GMEI est un actionnaire étranger, son investissement récent était incompatible avec les règles de propriété étrangère de la FCC et a créé un problème opérationnel pour nous dans le cadre réglementaire de la FCC.

La pétition de la FCC demandant l’approbation de l’acquisition par GMEI de jusqu’à 9,99% des actions d’iHeartMedia, indique le communiqué, résulte de l’achat par Global de 8,7% des actions de classe A IHRT – une décision qui «a enfreint les réglementations de la FCC sur la propriété étrangère», selon iHeartMedia . Par conséquent, le conseil d’administration de ce dernier s’est conformé à une ordonnance de la FCC en imposant «le vote temporaire et d’autres restrictions aux actionnaires à GMEI».

En gardant ce point à l’esprit – qu’un acteur de premier plan de l’industrie radiophonique britannique semblait prêt à acheter près de la moitié des actions d’iHeartMedia à la fois – plusieurs professionnels de la finance ont exprimé récemment des opinions optimistes quant au potentiel de croissance à long terme d’IHRT. Par exemple, en mars, l’analyste de JP Morgan Sebastiano Petti a émis une note «neutre» et un objectif de cours de 17 $ pour l’action.

Plus récemment, l’analyste de Bank of America Jessica Reif Ehrlich – qui a fixé un cours cible de l’action Spotify agressif de 428 $ par action en janvier – a relevé sa cote de l’action iHeartMedia de «sous-performant» à «acheter». Reif Ehrlich a également augmenté le prix cible par action de la société de 10 $ à 26 $, citant le potentiel de croissance numérique induit par le podcasting et l’augmentation des revenus perçue qui arrivera lorsque la publicité «reviendra au cours des prochains mois».

De plus, l’analyste Siyu Li a adopté une position haussière sur l’action iHeartMedia, fixant un prix cible d’environ 27 $ par action en partie en raison de la «radiation de la dépréciation des actifs incorporels de 1,7 milliard de dollars en 2020».