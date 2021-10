IHeartRadio dévoile la programmation de Jingle Ball 2021 pour une tournée du festival de 10 dates

iHeartRadio a dévoilé la programmation empilée de la programmation de la tournée Jingle Ball 2021 avant sa tournée de 10 dates, qui fait son retour pour la première fois depuis 2019.

Bien que la programmation varie d’une ville à l’autre, les artistes recrutés pour le trek de cette année comprennent certaines des plus grandes stars de la musique. Les Frères Jonas montera sur scène à New York, Washington DC, Atlanta et Boston. Les Haricots à oeil noir fera également des apparitions spéciales à Los Angeles, Minneapolis, Boston, Washington DC, Chicago, Atlanta et Fort Lauderdale.

La programmation comprend également des apparitions des stars du crossover rap et pop Lil Nas X, Doja Cat, Megan Thee Stallion et Saweetie. Ed Sheeran, Dua Lipa, Le Kid LAROI, Tate McRae, Dixie D’Amelio, Monsta X, Tair Verdes, Kane Brown et AJR se produiront également à différentes dates de la tournée.

Le Jingle Ball d’iHeartRadio devrait débuter au Texas le 30 novembre. Il se déroulera jusqu’en décembre et se terminera le 19 décembre à Fort Lauderdale. Les billets seront mis en vente au grand public le 8 octobre à 12 h, heure locale. Ils peuvent être achetés sur le site officiel d’iHeartRadio.

“Ce qui a commencé comme une émission locale il y a 26 ans est maintenant un événement musical de vacances télévisé à l’échelle mondiale mettant en vedette les plus grands artistes et chansons à succès de l’année”, a déclaré le président d’Entertainment Enterprises pour iHeartMedia, John Sykes, dans un communiqué.

“Et, pour ceux qui ne peuvent pas obtenir de billet pour la tournée iHeartRadio Jingle Ball Tour, ils peuvent regarder sur The CW Network, qui apportera cette célébration musicale dans les salons de millions de fans avec une émission télévisée spéciale de deux heures.”

Visitez le site officiel d’iHeart pour plus de détails et consultez la programmation officielle de la tournée 2021 Jingle Ball avec les dates coïncidentes ci-dessous.

Le programme 2021 de la tournée iHeartRadio Jingle Ball présenté par Capital One comprend :

30 novembre – Dallas/Fort Worth, Texas – Dickies Arena

Avec : Doja Cat, Lil Nas X, The Kid LAROI, AJR, Tate McRae, Bazzi et Dixie D’Amelio

3 décembre – Los Angeles, Californie – Le Forum

Avec : Ed Sheeran, Dua Lipa, Doja Cat, Lil Nas X, The Kid LAROI, Saweetie, Black Eyed Peas, Tate McRae, Bazzi et Dixie D’Amelio

6 décembre – Minneapolis/St. Paul, MN – Centre énergétique Xcel

Avec : Lil Nas X, The Kid LAROI, Saweetie, Black Eyed Peas, Tate McRae, Bazzi, Dixie D’Amelio et Tai Verdes

7 décembre – Chicago, IL – Allstate Arena

Avec : Doja Cat, Saweetie, AJR, Kane Brown, Tate McRae, Monsta X, Bazzi, Dixie D’Amelio et Tai Verdes

10 décembre – New York, NY – Madison Square Garden

Avec : Ed Sheeran, Dua Lipa, Jonas Brothers, Doja Cat, Lil Nas X, Saweetie, AJR, Kane Brown, Tate McRae, Bazzi et Dixie D’Amelio

12 décembre – Boston, MA – Jardin TD

Avec : Jonas Brothers, Doja Cat, Saweetie, Black Eyed Peas, Tate McRae, Bazzi, Dixie D’Amelio et Tai Verdes

13 décembre – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

Avec : Jonas Brothers, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Black Eyed Peas, Saweetie, AJR, Tate McRae, Monsta X, Bazzi, Dixie D’Amelio et Tai Verdes

14 décembre – Washington, DC – Capital One Arena

Avec : Doja Cat, Lil Nas X, Black Eyed Peas, Saweetie, AJR, Tate McRae, Bazzi et Dixie D’Amelio

16 décembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

Avec : Jonas Brothers, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Black Eyed Peas, Tate McRae, Monsta X, Bazzi, Dixie D’Amelio et Tai Verdes

19 décembre – Miami/Ft. Lauderdale, Floride – FLA en direct

Avec : Doja Cat, Megan Thee Stallion, AJR, Black Eyed Peas, Saweetie, Tate McRae, Monsta X, Bazzi et Dixie D’Amelio