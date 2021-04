iHeartRadio Music Awards 2021: liste des nominés

. Consultez la liste complète des nominés pour les iHeartRadio Music Awards 2021.

La station de radio iHeartRadio a publié la liste complète des nominés pour les iHeart Radio Music Awards 2021. La principale cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie.

La huitième édition des iHeartRadio Music Awards sera diffusée en direct sur FOX le 27 mai à partir de 20 h HE.

Jusqu’à présent, iHeartRadio n’a pas publié le nom de l’hôte du gala honorant les meilleurs de l’industrie de la musique.

La liste des nominés de cette année est menée par le chanteur canadien The Weeknd avec un total de huit nominations, suivi par Megan Thee Stallion et Roddy Ricch avec sept nominations respectivement.

Ozuna, Maluma, J Balvin, Karol G, Bad Bunny et Rauw Alejandro font partie des personnalités hispanophones nominées dans les catégories de musique latine.

Les fans des multiples artistes nominés pour les iHeartRadio Music Awards 2021 peuvent voter via le site Web iHeartRadio.com/awards.

Liste complète des nominés pour les iHeartRadio Music Awards 2021

CHANSON DE L’ANNÉE

“Blinding Lights” – The Weeknd “Circles” – Post Malone “Don’t Start Now” – Dua Lipa “ROCKSTAR” – DaBaby avec Roddy Ricch “Watermelon Sugar” – Harry Styles

ARTISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Ariana Grande Billie Eilish Dua Lipa Megan Thee étalon Taylor Swift

ARTISTE HOMME DE L’ANNÉE

Harry Styles Justin Bieber Post Malone Roddy Ricch The Weeknd

MEILLEUR DUO / GROUPE DE L’ANNÉE

BTS Dan + Shay Jonas Brothers Maroon 5 vingt et un pilotes

MEILLEURE COLLABORATION

«Go Crazy» – Chris Brown & Young Thug «Holy» – Justin Bieber avec Chance the Rapper «I Hope» – Gabby Barrett avec Charlie Puth «Mood» – 24kGoldn avec iann dior «Savage» (Remix) – Megan Thee Stallion avec Beyoncé

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE POP

24kGoldn Blackbear Doja Cat JP Saxe Pop Smoke

CHANSON ROCK ALTERNATIVE DE L’ANNÉE

“Claquer!” – AJR “Bloody Valentine” – Machine Gun Kelly “tout ce que je voulais” – Billie Eilish “Level Of Concern” – vingt et un pilotes “Monsters” – All Time Low avec blackbear

ARTISTE ROCK ALTERNATIF DE L’ANNÉE

AJR All Time Low Billie Eilish Cage l’éléphant vingt et un pilotes

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE ROCK / ROCK ALTERNATIF

Ashe Dayglow Powfu Royal et le serpent se vautre

CHANSON ROCK DE L’ANNÉE

“Death By Rock And Roll” – La jolie imprudente “Patience” – Chris Cornell “Shame Shame” – Foo Fighters “Shot In The Dark” – AC / DC “Under The Graveyard” – Ozzy Osbourne

ARTISTE ROCK DE L’ANNÉE

AC / DC Five Finger Death Punch Ozzy Osbourne Shinedown The Pretty Reckless

CHANSON PAYS DE L’ANNÉE

«Même si je pars» – Luke Combs «J’espère» – Gabby Barrett «Personne d’autre que toi» – Blake Shelton avec Gwen Stefani «One Margarita» – Luke Bryan «Les os» – Maren Morris

ARTISTE PAYS DE L’ANNÉE

Blake Shelton Luke Bryan Luke Combs Maren Morris Thomas Rhett

MEILLEUR NOUVEAU ARTISTE DE PAYS

Ashley McBryde Gabby Barrett HARDY Ingrid Andress Jameson Rodgers

CHANSON DE DANSE DE L’ANNÉE

“Head & Heart” – Joel Corry x MNEK “ily (je t’aime bébé)” – Surf Mesa avec Emilee “Lasting Lover” – Sigala et James Arthur “Rain On Me” – Lady Gaga et Ariana Grande “Roses” (Imanbek Remix ) – SAINt JHN

DANSE ARTISTE DE L’ANNÉE

Table de surf Anabel Englund Diplo Marshmello Tiësto

CHANSON HIP-HOP DE L’ANNÉE

“High Fashion” – Roddy Ricch avec Mustard “Life Is Good” – Future avec Drake “ROCKSTAR” – DaBaby avec Roddy Ricch “Savage” (Remix) – Megan Thee Stallion avec Beyoncé “The Box” – Roddy Ricch

ARTISTE HIP-HOP DE L’ANNÉE

DaBaby Lil Baby Megan Thee Stallion Pop Smoke Roddy Ricch

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE HIP-HOP

Jack Harlow Moneybagg Yo Pop Smoke Rod Wave Roddy Ricch

CHANSON R&B DE L’ANNÉE

«BS» – Jhené Aiko avec HER «Go Crazy» – Chris Brown et Young Thug «Heat» Chris Brown avec Gunna «Playing Games» – Summer Walker «Slide» – ELLE avec YG

ARTISTE R&B DE L’ANNÉE

Chris Brown HER Jhené Aiko Snoh ​​Aalegra Summer Walker

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE R&B

Chloé x Halle Lonr. Mahalia Skip Marley Snoh ​​Aalegra

LATINO POP / REGGAETON CHANSON DE L’ANNÉE

«Caramelo» – Ozuna «Dákiti» – Bad Bunny et Jhay Cortez «Hawaii» (Remix) – Maluma et The Weeknd «RITMO (Bad Boys For Life)» – Black Eyed Peas et J Balvin «Tusa» – KAROL G et Nicki Minaj

LATINO / REGGAETON POP ARTISTE DE L’ANNÉE

Bad Bunny J Balvin Karol G Maluma Ozuna

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE LATIN

Chesca Jay Wheeler Natanael Cano Neto Bernal Rauw Alejandro

CHANSON RÉGIONALE MEXICAINE DE L’ANNÉE

“Word Of Man” – Le fantôme “J’ai oublié” – Christian Nodal “Seulement toi” – Calibre 50 “Je te choisirais encore” – Calibre 50 “Je ne reviendrai plus avec toi” – Lénine Ramírez avec Grupo Firme

ARTISTE RÉGIONAL MEXICAIN DE L’ANNÉE

Groupe Los Sebastianes Calibre 50 Christian Nodal Edwin Luna et La Trakalosa de Monterrey Gerardo Ortíz

PRODUCTEUR DE L’ANNÉE

Andrew Watt Dr Luke Frank Dukes Louis Bell Max Martin

COMPOSITEUR DE L’ANNÉE

Ali Tamposi Amy Allen Ashley Gorley Dan Nigro Finneas

MEILLEURE LETTRE (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

«Je t’adore» – Harry Styles «Avant de partir» – Lewis Capaldi «Blinding Lights» – Le «cardigan» du week-end – Taylor Swift «Ne commence pas maintenant» – Dua Lipa «tout ce que je voulais» – Billie Eilish «J’espère» – Gabby Barrett avec Charlie Puth “If The World Was Ending” – JP Saxe avec Julia Michaels “Intentions” – Justin Bieber avec Quavo “Life Is Good” – Future avec Drake

MEILLEURE CHANSON DE COUVERTURE (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

“Adore You” (Harry Styles) – Couverture de Lizzo “Can’t Take My Eyes Off You” (Frankie Valli & The Four Seasons) – Couverture de Shawn Mendes “Fix You” (Coldplay) – Couverture de Sam Smith “Heart Of Glass” ( Blondie) – Couverture de Miley Cyrus «Juice» (Lizzo) – Couverture de Harry Styles

MEILLEURE ARMÉE DE FANS (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

#Agnation – Agnez Mo #Arianators – Ariana Grande #Beliebers – Justin Bieber #BLINK – BLACKPINK #BTSARMY – BTS #Harries – Harry Styles #Limelights – Why Don’t We #Louies – Louis Tomlinson #MendesArmy – Shawn Mendes #NCTzens – NCT 127 #Selenators – Selena Gomez #Swifties – Taylor Swift

MEILLEURE VIDÉO MUSICALE (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

“Blinding Lights” – The Weeknd “Don’t Start Now” – Dua Lipa “Dynamite” – BTS “Hawaii” – Maluma “How You Like That” – BLACKPINK “Life Is Good” – Future avec Drake “Rain On Me” – Lady Gaga & Ariana Grande “WAP” – Cardi B avec Megan Thee Stallion “Watermelon Sugar” – Harry Styles “Yummy” – Justin Bieber

PRIX ESTRELLA DE MEDES SOCIALALES (CATÉGORIE VOTE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX)

Dixie D’Amelio Jaden Hossler LILHUDDY Nessa Barrett Olivia Rodrigo Tate McRae

CHORÉGRAPHIE PRÉFÉRÉE D’UNE VIDÉO MUSICALE (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

BTS – Son Sung Deuk “34 + 35” (Ariana Grande) – Scott et Brian Nicholson “Do It” (Chloe x Halle) – Kendra Bracy et Ashanti Ledon “Honey Boo” (CNCO et Natti Natasha) – Kyle Hanagami “Physical” (Dua Lipa) – Charm La’Donna «Rain On Me» (Lady Gaga et Ariana Grande) – Richy Jackson «Say So» (Doja Cat) -Cortland Brown WAP »(Cardi B avec Megan Thee Stallion) – JaQuel Knight« Bop »(DaBaby) – Coach Cherry et DaniLeigh

TIKTOK BOP OF THE YEAR (CATÉGORIE VOTE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX)

«Blinding Lights» – The Weeknd «Lottery (Renegade)» – K CAMP «Savage» – Megan Thee Stallion «Savage Love» (Laxed-Siren Beat) – Jawsh 685, Jason Derulo «Say So» – Doja Cat «WAP» – Cardi B avec Megan Thee Stallion

