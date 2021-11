iHeartRadio s’engage à lire en exclusivité les morceaux « Taylor’s Version »

iHeartRadio s’est officiellement engagé à lire exclusivement les morceaux réenregistrés de Taylor Swift à l’avenir, en remplaçant les masters originaux par les enregistrements de Taylor’s Version à mesure que ces derniers deviennent disponibles pour les fans.

La filiale iHeartMedia (NASDAQ : IHRT) a récemment révélé son engagement à soutenir Taylor Swift alors qu’elle réenregistre les six albums qu’elle a sortis via Big Machine. En bref, Swift aurait tenté d’acheter les maîtres associés, mais Ithaca Holdings de Scooter Braun (qui est devenu une division de l’agence BTS Hybe plus tôt cette année) est intervenu et a acquis la propriété intellectuelle en juin 2019. (en novembre 2020, Ithaca vendrait le maîtres à Shamrock Capital Advisors.)

Swift, 31 ans, s’est alors engagée à réenregistrer les œuvres (afin de développer et de profiter de ses propres maîtres), et elle a initié le processus dès qu’elle en a été contractuellement capable. (UMG aurait modifié ses accords avec les artistes pour éviter de rencontrer des situations similaires sur toute la ligne.) Fearless (Taylor’s Version) a fait ses débuts en avril 2021 et l’édition mise à jour de Red a été abandonnée la semaine dernière.

Maintenant, comme mentionné au début, iHeartRadio s’est engagé à jouer des chansons réenregistrées de Taylor Swift, ayant adopté les versions 2021 de Fearless et Red tout en s’engageant à faire de même pour les rééditions à venir.

« iHeartRadio remplace tous les albums précédents de Taylor par la version Taylor de chacun d’eux au fur et à mesure que Taylor sort chaque projet, et ne jouera que la version Taylor de ses chansons à l’antenne », indique clairement le message d’annonce officiel de la société.

Et à partir de là, le document concis réitère que les nouvelles versions des projets Big Machine de Swift s’avèrent populaires auprès des fans – en plus de reconnaître que Swift, qui a déjà une valeur nette de 550 millions de dollars, selon Forbes, développe un catalogue de maîtres résolument précieux entre ses rééditions et le matériel original qu’elle a créé dans le cadre de son contrat avec UMG/Republic.

« Chaque fois que Taylor réenregistre un nouveau morceau, nous remplaçons immédiatement les anciennes versions. Nos stations offriront toujours des chansons que les artistes sont impatients de partager et que les fans veulent entendre », a souligné Tom Poleman, directeur de la programmation d’iHeartMedia. « Les auditeurs ont fait savoir qu’ils étaient impatients d’entendre la version de Taylor de chaque morceau. Nous sommes ravis de fournir une plate-forme pour partager ceux-ci avec eux, ainsi que les histoires derrière les chansons de Taylor elle-même.

En ce qui concerne la motivation possible derrière le mouvement d’iHeartRadio – qui, bien entendu, aura un impact sur les revenus des enregistrements originaux de Swift – le tweet annonçant le pivot de la version de Taylor a recueilli jusqu’à présent au nord de 7 200 likes. De plus, toutes sortes de « Swifties » expriment leur soutien et leur « amour » pour la plate-forme, et l’iHeartMedia global a bénéficié d’une augmentation du cours des actions de plus de 126% depuis la mi-novembre 2020.