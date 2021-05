IHOP TikToker est de retour avec un message confirmant le retour d’Adam Sandler

Au son du «Meilleur jour de ma vie» des auteurs américains, le TikToker a partagé des photos de l’événement Milkshake Monday et de sa rencontre avec Adam Sandler. Dayanna Rodas a affirmé qu’elle n’avait pas reconnu la star à cause de sa barbe et de son masque, mais une fois qu’elle l’avait compris, elle a posté le message viral qui la présentait portant un filtre de clown sur son visage alors qu’elle décrivait que Sandler avait quitté son IHOP après qu’elle lui ait dit. il devrait attendre 30 minutes pour avoir une table. Vérifiez-le: