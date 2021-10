IiAS annonce un plan de levée de dette de Rs 200 cr par Inox Wind

Le 6 octobre, le conseil d’administration d’Inox a approuvé une résolution habilitante pour lever des fonds sur la base d’un placement privé, d’un placement préférentiel ou par le biais de placements institutionnels qualifiés (QIP).

La société de conseil en procuration Institutional Investor Advisory Services (IiAS) a signalé le projet d’Inox Wind de lever 200 crores de roupies via de la dette ou des capitaux propres pour répondre à ses besoins de fonds à long terme pour les dépenses en capital et les besoins en fonds de roulement pour développer des projets renouvelables. La société de conseil en vote a cité une dilution élevée des actions au cours actuel de l’action et une augmentation de l’effet de levier en cas d’augmentation de la dette comme raison du refus de la collecte de fonds.

Le 6 octobre, le conseil d’administration d’Inox a approuvé une résolution habilitante pour lever des fonds sur la base d’un placement privé, d’un placement préférentiel ou par le biais de placements institutionnels qualifiés (QIP). Une assemblée générale extraordinaire (AGE) a été convoquée le 29 octobre pour obtenir l’approbation des actionnaires pour la levée de fonds ainsi que d’autres résolutions sur les transactions avec des parties liées et l’augmentation du capital autorisé de la société.

Iias a une opinion négative sur le plan de collecte de fonds de Rs 200 crore, alors qu’il a hoché la tête positivement pour toutes les autres résolutions. La société de conseil en vote a estimé que « si nous supposons qu’Inox lève des fonds en émettant de nouvelles actions ou des titres convertibles au prix actuel du marché de Rs 127,5 pièce, il y aura une dilution d’environ 6,6 % sur la base de capital élargie ». « Cependant, si des fonds sont levés par le biais de la dette, le levier financier de la société s’affaiblira davantage, passant d’un ratio d’endettement sur fonds propres de 1,2 fois sur une base consolidée au 31 mars 2021 », a déclaré la société de conseil en vote.

La note « BBB/Stable/CRISIL A3+ » de Crisil sur la société indique un degré de sécurité modéré concernant le service en temps opportun des obligations financières. « Nous nous attendons à ce que les entreprises demandent l’approbation pour les émissions de dette et d’actions séparément, étant donné la nature distincte des instruments et l’impact sur le profil de crédit dans le cas de la dette », a noté le cabinet de conseil.

Fin septembre 2021, Inox Wind avait une dette brute de Rs 1 700 crore, contre Rs 1 020 crore il y a un an. Il a une réserve de trésorerie de Rs 136 crore, donc la dette nette s’élevait à environ Rs 1 560 crore.

