IiAS soulève des questions de gouvernance d’entreprise chez Zee Entertainment

in

Pour garantir l’emprunt auprès de YES Bank, LEL avait cédé tous ses droits en vertu de l’accord d’option de vente en faveur de la banque, a déclaré IiAS.

Par Rajesh Kurup

Institutional Investor Advisory Services India (IiAS), une société de conseil en vote, a soulevé des problèmes de gouvernance d’entreprise chez Zee Entertainment Enterprises et a demandé aux actionnaires de voter contre les résolutions, y compris l’adoption des états financiers.

Le cabinet de conseil a demandé aux actionnaires de ne pas soutenir les résolutions de reconduire deux administrateurs indépendants. IiAS tient les administrateurs indépendants – le fondateur du groupe Zee Ashok Kurien et l’ancien PDG d’Enam Securities Manish Chokhani – responsables d’une augmentation de salaire de 46% du directeur général de la société Punit Goenka au cours de l’exercice 21 ravagé par la pandémie.

Demandant de voter contre l’adoption des états financiers pour l’exercice 21, IiAS a déclaré que la filiale en propriété exclusive de la société, ATL Media (ATL), avait annulé le renouvellement d’une option de vente. Les commissaires aux comptes de la société n’ont pas été en mesure de commenter les ajustements nécessaires aux états financiers consolidés au titre de l’option de vente.

ATL avait conclu un accord d’option de vente en janvier 2016 (renouvelé le 29 juillet 2019 et valable jusqu’au 30 décembre 2026), pour acheter 64,38% des actions détenues par Living Entertainment (une autre partie liée de la société mère). Le prix d’exercice de l’option de vente était de 52,50 millions de dollars (384,8 crores au 31 mars 2021.

Pour garantir l’emprunt auprès de YES Bank, LEL avait cédé tous ses droits en vertu de l’accord d’option de vente en faveur de la banque, a déclaré IiAS.

Demandant aux actionnaires de voter contre la reconduction d’Ashok Kurien, IiAS a déclaré que la société l’avait qualifié de non-promoteur et qu’aucun dépôt réglementaire ou approbation des actionnaires n’avait été demandé. “… Nous le classons comme un promoteur”, a-t-il déclaré.

Kurien et Chokhani, qui était également l’ancien président de TPG Growth en Inde, étaient membres du comité d’audit au cours de l’exercice 20 et sont responsables des pertes des transactions avec des parties liées et des problèmes de gouvernance, a-t-il ajouté.

En tant que membres du Comité de nomination et de rémunération (NRC), Kurien et Chokhani sont tous deux responsables de l’augmentation du salaire de Punit Goenka au cours de l’exercice 21. L’augmentation de salaire de 46% était supérieure à ce qui avait été approuvé par les actionnaires lors de l’AGA 2020, tandis que les employés n’ont reçu aucune augmentation.

En outre, la hausse des rémunérations contredit également l’affirmation de l’entreprise selon laquelle Punit Goenka avait subi une baisse de salaire de 20 % (sur son salaire fixe) à partir d’avril 2021, a-t-elle allégué.

Les recommandations sont venues avant l’AGA de Zee Entertainment prévue pour le 14 septembre, alors même que le vote électronique pour les résolutions s’ouvre vendredi.

« La société réfute fermement les points de vue du conseiller en vote. Il rappelle que le NRC a finalisé le cadre de rémunération, après un processus d’évaluation structuré et l’a mis en œuvre avec l’approbation du conseil d’administration. Au cours des dernières années, le comité d’audit a mis en place diverses politiques pour renforcer les normes de gouvernance de l’entreprise, et le CNRC et le conseil d’administration ont recommandé à l’unanimité la reconduction des administrateurs aux actionnaires », a déclaré un porte-parole.

Auparavant, plusieurs sociétés de conseil en vote indiennes et mondiales avaient soutenu les résolutions.

Au début de cette semaine, Dish TV a déclaré dans un dossier boursier que YES Bank avait envoyé une communication à la société demandant la destitution de son directeur général Jawahar Goel et d’autres administrateurs indépendants pour manquements à la gouvernance d’entreprise. L’avis du prêteur est intervenu avant l’AGA de la société prévue pour le 27 septembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.