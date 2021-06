IIFCL adopte le suivi en temps réel des projets infra : MD

Habituellement, les prêteurs s’appuient sur des ingénieurs indépendants mandatés par eux pour visiter physiquement le site du projet et soumettre des rapports.

Des vidéos basées sur des drones aux images satellite de projets d’infrastructure, l’IIFCL, géré par l’État, a commencé à utiliser une panoplie d’outils dans le cadre d’un nouveau mécanisme Web, devenant ainsi le premier prêteur du pays à introduire un système de surveillance à distance en temps réel pour les projets clés. , a déclaré à FE le directeur général de la société, PR Jaishankar.

Cette décision permettra au prêteur d’infrastructures d’examiner l’utilisation des fonds en temps réel, de renforcer un “système d’alerte précoce”, d’accélérer la prise de décision et d’identifier les valeurs aberrantes pouvant être utilisées pour les mises à jour des politiques et l’atténuation des risques, Jaishankar, qui a rejoint IIFCL la dernière année, a déclaré dans une interview.

Cette décision intervient à un moment où le gouvernement s’est concentré davantage sur la mise en œuvre de projets d’infrastructure à temps, dans le but d’inverser la baisse de la croissance et de stimuler l’emploi. En avril, 401 projets d’infrastructure, chacun d’une valeur de Rs 150 crore ou plus, avaient été touchés par des dépassements de coûts de plus de Rs 4,06 lakh crore en raison de retards et d’autres raisons, ont montré les données du MOSPI.

Habituellement, les prêteurs s’appuient sur des ingénieurs indépendants qu’ils envoient pour visiter physiquement le site du projet et soumettre des rapports. Mais ce processus prend généralement du temps (parfois des mois), et étant donné la subjectivité de l’analyse, les multiples parties prenantes dans les projets où plusieurs prêteurs sont impliqués rendent le processus lourd.

Lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle institution de financement du développement, annoncée dans le budget pour l’exercice 22, engloberait l’IIFCL, Jaishankar a déclaré qu’il « n’aimerait pas spéculer ».

Cependant, il a ajouté que les besoins de financement des infrastructures du pays sont si vastes que plusieurs IFD et autres institutions similaires seront nécessaires pour travailler en tandem. “Je ne vois pas de concurrence avec le DFI mais des complémentarités”, a-t-il déclaré.

Jaishankar a déclaré que la deuxième vague de Covid (à partir de mars) a soulevé des défis pour IIFCL mais que son impact ne sera pas substantiel.

Le bénéfice net autonome du prêteur d’infrastructure géré par l’État est passé à 286 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 51 crores de Rs l’année précédente (lorsqu’il a en fait connu une perte opérationnelle). Sa couverture des provisions s’est également améliorée à 61 % en mars 2021 contre 50 % un an auparavant. Le ratio brut d’actifs non performants a baissé à 13,9% au cours de l’EX21, contre 19,7% au cours de l’exercice précédent. De même, le ratio NPA net s’est également considérablement amélioré, passant de 9,8 % à 5,4 %. Jaishankar espère également poursuivre ses solides performances en améliorant la qualité des actifs au cours de l’EX22. La reprise a connu une augmentation massive de 90% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 à 625 crores, augmentant la rentabilité du prêteur géré par l’État, a-t-il ajouté.

Il est important de noter que l’IIFCL a sanctionné des prêts d’une valeur record de 20 892 crores de Rs au cours de l’exercice 21 malgré la pandémie, contre le record précédent d’environ 9 000 crores de Rs et en hausse de 124% par rapport à l’exercice 20. Son décaissement a également atteint un record de 9 460 crores de roupies lors de l’exercice précédent, en hausse de 57% par rapport à l’année précédente. Ses actifs de prêt ont augmenté de 9% pour atteindre 36 689 crores au cours de l’exercice 21.

Jaishankar a également souligné le besoin de produits innovants dans le domaine du financement des infrastructures, en particulier après que le gouvernement a dévoilé le pipeline d’infrastructure nationale. C’est là que l’IIFCL pourrait être un leader compte tenu de son expertise, a-t-il déclaré, soulignant que son entreprise avait déjà intensifié ses efforts sur la R&D et l’innovation.

Avec l’économie battue par la pandémie, un groupe de travail gouvernemental sur le NIP avait en avril 2020 affermi une feuille de route pour les investissements en capital de Rs 111 lakh crore dans les infrastructures jusqu’à FY25, promettant 71% des dépenses pour l’énergie, les routes, les zones urbaines le développement et les chemins de fer.

Élaborant sur le nouveau système de surveillance en temps réel, Jaishankar a déclaré : « L’intention est de surveiller l’avancement physique des projets financés sur un seul écran, à distance, au moyen de rapports et de tableaux de bord interactifs, soutenus par des vidéos basées sur des drones, géo – images satellite et photographies sur site du chantier de construction réel.

