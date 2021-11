IIFL Finance octroie ses «prêts WhatsApp» aux MPME et à d’autres avec le service Account Aggregator de RBI

L’offre de prêt via WhatsApp appartenant à Meta a été lancée il y a environ un mois et a franchi plus d’un lakh d’utilisateurs en seulement un mois, a déclaré IIFL Finance. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Société financière non bancaire axée sur la vente au détail (NBFC) IIFL Finance a adopté le cadre Account Aggregator (AA) de la Reserve Bank of India (RBI) pour décaisser des prêts via WhatsApp aux « clients mal desservis », en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ). Selon la société, le service AA est activé sur le numéro WhatsApp de l’IIFL pour fournir un crédit dans le cadre de son offre existante de prêt jusqu’à Rs 10 lakh. L’offre de prêt via WhatsApp appartenant à Meta a été lancée il y a environ un mois et a franchi plus d’un lakh d’utilisateurs en un mois seulement, a déclaré IIFL Finance.

Avec AA, IIFL Finance prévoit « d’améliorer et de répondre au vaste bassin inexploité d’emprunteurs potentiels qui sont mal desservis. De plus, WhatsApp est l’un des outils les plus puissants pour communiquer avec les utilisateurs, en particulier pour les MPME », a déclaré la société dans un communiqué. Selon Sanjeev Shrivastava, directeur des risques chez IIFL Finance, le parcours complet du prêt, de la demande au décaissement, peut être effectué sur WhatsApp.

Les prêts d’IIFL Finance destinés aux MPME vont de 10 000 Rs à 10 lakh Rs avec un taux d’intérêt de 11,75 % et pour une période minimale de six mois, a ajouté la société. La durée du prêt serait de 48 mois. « En arrière-plan, un puissant AI-bot fait correspondre les entrées des utilisateurs à l’offre de prêt et facilite le processus de demande. » Les MPME devraient opter pour l’option AA après avoir confirmé les coordonnées bancaires sur WhatsApp, complété le KYC et l’enregistrement pour bénéficier du prêt. IIFL Finance a déclaré que le processus de demande de prêt par chatbot prend jusqu’à 10 minutes.

Le cadre AA a été annoncé pour la première fois par RBI en 2016 et lancé en septembre de cette année sur le principe de base que les données des clients sont généralement fragmentées et existent en silos dans les bases de données des banques, des prêteurs, des compagnies d’assurance, des organismes gouvernementaux et d’autres entités. Afin de fournir un cadre institutionnel pour un partage de données transparent et sécurisé numériquement entre, disons, un emprunteur et une banque pour l’accès au crédit, le réseau AA a été créé au lieu de consacrer du temps à la collecte d’informations telles que des copies numérisées de relevés bancaires, des documents estampillés de notaires , relevés bancaires, déclarations de TPS, flux de trésorerie, etc., puis les partager avec le prêteur.

Les AA sont une nouvelle classe NBFC offrant des services d’agrégation de comptes, y compris la récupération ou la collecte d’informations sur ses clients concernant leurs actifs financiers et leur consolidation, organisation, présentation au client ou à toute autre personne selon les instructions du client moyennant des frais, conformément aux RBI. Les actifs financiers comprendraient les dépôts bancaires, y compris les dépôts à terme, les dépôts d’épargne, les dépôts récurrents, les dépôts courants, les dépôts auprès des NBFC, les SIP, les titres d’État, les actions, les obligations, les débentures, les ETF, les polices d’assurance, etc.

