IIFL Finance propose un prêt en or au taux le plus bas de 0,79%

IIFL Finance, une société financière non bancaire, a lancé des produits de prêt d’or avec des taux d’intérêt à partir de 0,79%. Le programme est disponible en Inde dans toutes les succursales d’IIFL Finance.

IIFL Gold Loan offre une durée de vie plus longue pouvant aller jusqu’à 24 mois, permettant aux emprunteurs de mieux gérer leurs flux de trésorerie. En outre, il offre aux emprunteurs des options flexibles de remboursement des intérêts – mensuel, bimestriel, trimestriel et semestriel – en fonction de leurs besoins.

C’est un processus instantané où un client peut entrer dans la succursale IIFL Finance avec de l’or et recevoir le prêt dans les 30 minutes. La société offre un délai de grâce de 5 à 7 jours pour le remboursement des intérêts. Selon la société, IIFL Finance a lancé la facilité de prêt DigiGold, où les clients peuvent bénéficier du paiement des intérêts et des options de recharge dans le confort de leur foyer.

Saurabh Kumar, chef d’entreprise – Prêts d’or, IIFL Finance, a déclaré: «Pendant la pandémie, les agriculteurs et les petits entrepreneurs ont utilisé des prêts en or pour répondre à leurs besoins en capital, aidés par notre taux d’intérêt bas, notre durée d’occupation plus longue, notre période de grâce plus élevée et nos options de remboursement numérique faciles. . Le fait que plus de 70 % de nos clients reviennent vers nous pour affaires témoigne de nos relations honnêtes et transparentes. »

IIFL Finance s’adresse à plus de 60 clients du lac avec les produits de prêt immobilier, de prêt d’or, de prêt commercial et de microfinance.

