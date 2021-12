IIFT MBA (IB) 2022 : la NTA annonce de nouvelles dates d’examen – vérifiez tous les détails ici

L’examen était auparavant prévu pour le 5 décembre mais a toutefois été reporté dans certaines villes en raison de la possibilité d’un cyclone.

La National Testing Agency (NTA) a annoncé les nouvelles dates d’examen pour l’examen IIFT MBA (IB) 2022. L’examen qui a été reporté en raison du cyclone Jawad aura désormais lieu le 23 décembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00. L’examen était auparavant prévu pour le 5 décembre mais a toutefois été reporté dans certaines villes en raison de la possibilité d’un cyclone. Ceux qui se présentent à l’examen d’entrée pour l’admission au MBA (IB) 2022-24 de l’Institut indien du commerce extérieur (IIFT) peuvent visiter le site officiel de la NTA sur nta.ac.in pour plus d’informations.

Cette année, l’examen sera également organisé pour les candidats qui se sont présentés au centre d’examen de la GH Raisoni School of Business Management, à Nagpur, mais qui n’ont pas pu terminer en raison de problèmes techniques. « Les candidats qui se sont présentés à l’examen du 05.12.2021 au dit Centre ont la possibilité de se présenter à l’examen prévu le 23 décembre ou non. S’ils choisissent de se présenter à l’examen qui aura lieu le 23 décembre, la plus élevée des notes obtenues par eux à l’examen (c’est-à-dire les notes obtenues par eux à l’examen tenu le 5 décembre ou le 23 décembre, selon la plus élevée des deux) être pris en considération », lit-on dans le communiqué officiel.

La carte d’admission a été publiée et est disponible sur le site officiel de l’IIFT MBA.

