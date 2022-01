IIM Ahmedabad va lancer un programme pour les entrepreneurs dans le secteur créatif et culturel : tout savoir sur le CCBP de l’IIM-A

Pour obtenir plus d’informations, Financial Express Online s’est entretenu avec les présidents du programme pour les entreprises créatives et culturelles (CCBP), les professeurs Anchal Jain et Amit Karna.

Institut indien de gestion d’Ahmedabad (IIM-A) : La culture et l’art de l’Inde sont bien connus et appréciés dans le monde entier. Cependant, pendant longtemps, l’essentiel de cet art est resté confiné à la population locale, géré par de petites entreprises et des entrepreneurs qui ont connu l’art de manière intime en raison du lieu où ils ont grandi. Alors que la plupart des pays ont essayé d’utiliser leur culture et leurs arts spéciaux pour attirer les touristes, en Inde, ces cultures et arts ont rarement été commercialisés à grande échelle, la responsabilité de les promouvoir incombant principalement à la population locale. Cependant, à présent, l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad (IIM-A) a organisé un cours spécial pour les entrepreneurs des marchés créatifs et culturels.

S’adressant à Financial Express Online, le professeur Anchal Jain de l’IIM-A, qui est le président du programme Entreprises créatives et culturelles (CCBP) avec le professeur Amit Karna, a déclaré : « Le CCBP est un programme unique en son genre qui aide les entrepreneurs créatifs et culturels apprendre à appliquer l’expertise en gestion d’entreprise et à développer leur plan de croissance et leur stratégie d’entreprise. Les produits et services de cet espace doivent avoir une forte résonance avec leur public à la fois, au niveau émotionnel et rationnel, pour qu’ils réussissent. Par conséquent, la capacité de comprendre comment la valeur est créée, fournie et activée via un modèle commercial holistique est essentielle. Ce programme de 15 jours comprend 3 séries de modules immersifs sur le campus (camps) et des missions hors campus pendant le reste du temps (matériel de lecture, sessions en ligne, recherche). Du début à la fin, la durée est de 6 mois.

Le CCBP a plusieurs objectifs, dont certains sont « d’adapter l’esthétique moderne, les compétences de gestion, les méthodes de production aux niveaux de base afin de catalyser la transformation artisanale rurale et d’améliorer une répartition plus équitable de la valeur tout au long de la chaîne de valeur, pour créer de la pertinence et de la valeur marchande pour les créateurs. et les produits culturels, et d’accélérer la création et la mise à l’échelle d’entreprises créatives », a déclaré le professeur Amit Karna.

Le programme est conçu pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, ont-ils déclaré, et ces personnes doivent démontrer leur engagement ainsi que leur clarté de pensée pour pouvoir passer par un processus de sélection rigoureux pour le programme. Dans le processus de sélection, le comité de sélection tiendrait également une entrevue vidéo. Le processus d’admission au programme est actuellement en cours. Les entrepreneurs sélectionnés pour le programme peuvent être des personnes qui ont déjà une entreprise existante et sont prêtes à la développer ou à la diversifier, ou des personnes qui souhaitent être entrepreneurs et ont une idée très bien définie.

Financial Express Online a été informé que ces entrepreneurs pourraient avoir des entreprises dans n’importe quel secteur créatif et culturel comme :

Services créatifs – Publicité, image de marque, conception de la communication, R&D créative, culturel et récréatifSites culturels – sites archéologiques, musées, bibliothèques, expositionsDesign – architecture, intérieur, graphiqueDivertissement – cinéma, télévision, radio, autre diffusionMaison – décoration, amélioration de l’habitat, cuisine et salle à manger , FurnitureLifestyle – Mode, Bijoux et montres, Voyage, Alimentation et boissons, Santé et bien-être, Jouets, AccessoiresNouveaux médias – Logiciels, Jeux vidéo, Contenu créatif numériséArts du spectacle – Musique en direct, Théâtre, Danse, Opéra, Cirque, MarionnettesÉdition et médias imprimés – Livres, presse, autres publicationsCommerce de détail – numérique, physique, omnicanalExpressions culturelles traditionnelles – arts et métiers, festivals, célébrationsArts visuels – peinture, sculpture, photographie, antiquités

«Ce programme de 15 jours est dispensé à travers 3 séries d’interactions en classe sur le campus (camps) sur 6 mois, avec des recherches, des devoirs et des interactions en ligne entre les camps. Il comprend (i) trois camps universitaires, (ii) des présentations et des discussions animées par des professeurs et des experts (propriétaires de marques, artisans, détaillants et consultants), (iii) des critiques de projets, (iv) l’engagement des mentors (v) des webinaires, (vi ) brainstorming et réseautage avec des leaders d’opinion contemporains dans l’espace de conception et (vii) plate-forme pour présenter des idées commerciales aux experts et aux parties prenantes de l’industrie », a déclaré le professeur Jain.

La première série de cours du programme devrait commencer le 10 janvier et durera six jours jusqu’au 15 janvier, suivie d’une deuxième série de six jours du 11 au 16 avril. Le troisième camp ou ensemble ne durerait que pendant trois jours du 22 juin au 24 juin.

En nous donnant une idée de ce à quoi les étudiants peuvent s’attendre pendant le programme, le professeur Karna a déclaré : « Dans chaque session en classe, les participants doivent analyser, discuter et suggérer un plan d’action approprié pour les dimensions identifiées de l’analyse de rentabilisation. Tout aussi importante est la tâche de comprendre les concepts et les idées des lectures et des articles donnés aux participants. Les participants sont tenus de s’appuyer sur leurs analyses de rentabilisation respectives et de se préparer pour la vitrine finale devant un panel de leaders de l’industrie.

