IIM Amritsar lance un EMBA – The Financial Express

« Plusieurs professionnels sont confrontés au dilemme de choisir des opportunités d’éducation plutôt que des emplois stables. Cependant, avec ce programme, les professionnels en activité obtiendraient le meilleur des deux mondes.

Le premier lot du programme EMBA à l'IIM Amritsar a été inauguré le 5 juin 2021. Il comprend 40 professionnels actifs avec une expérience allant de 3 à 20 ans. Le professeur Nagarajan Ramamoorthy, directeur de l'IIM Amritsar, a déclaré : « Plusieurs professionnels sont confrontés au dilemme de choisir des opportunités d'éducation plutôt que des emplois stables. Cependant, avec ce programme, les professionnels en activité obtiendraient le meilleur des deux mondes.

Il a affirmé que la rigueur de l’EMBA serait la même que celle d’un programme régulier de MBA. “Ce n’est qu’avec un travail acharné, du dévouement, de la sincérité, une éthique de travail et une gestion du temps que les étudiants pourront réussir l’EMBA”, a-t-il déclaré.

