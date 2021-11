IIM CAT 2021: IIM Ahmedabad donne des instructions importantes aux candidats – ne violez pas ces directives de code vestimentaire

Environ 2,31 lakh de candidats enregistrés apparaîtront pour CAT 2021 dimanche (IE Photo)

Code vestimentaire IIM CAT 2021 : L’Indian Institutes of Management (IIM) d’Ahmedabad organisera le CAT 2021 le dimanche 28 novembre. L’un des examens d’entrée les plus populaires du pays pour l’admission à certaines des meilleures écoles B du pays se déroulera sur trois créneaux dans un mode informatique. Le créneau 1 de l’examen se déroulera de 08h30 à 10h30, le créneau 2 de 12h30 à 14h30 et le créneau 3 aura lieu de 16h30 à 18h30.

Environ 2,31 lakh de candidats enregistrés se présenteront dimanche pour le CAT 2021. Le questionnaire CAT 2021 comprendra trois sections – Capacité verbale et compréhension de la lecture (VARC); Interprétation des données et raisonnement logique (DILR); et Capacité quantitative (AQ).

CAT 2021 : les éléments clés à retenir

Les candidats auront 40 minutes pour répondre aux questions. Les candidats PwD se verront toutefois accorder 13 minutes et 20 secondes supplémentaires pour chaque session. Les sujets CAT 2021 seront un mélange de type à choix multiples (QCM) et de non-QCM. Aucune calculatrice physique ne sera autorisée à l’examen. Pour tout calcul, les candidats peuvent utiliser les calculatrices virtuelles. Les candidats se verront proposer trois options après avoir répondu aux questions : Enregistrer et Suivant, Réponse claire et Marquer pour examen et Suivant. Il est conseillé aux candidats de lire attentivement les instructions avant de rédiger le document.

Examen d’entrée au CAT 2021 : Éléments et documents importants à emporter

Il est conseillé aux candidats de se présenter au centre selon l’heure mentionnée dans la carte d’admission CAT 2021. Les candidats ne seront autorisés à se présenter à l’examen que s’ils portent les éléments importants mentionnés ci-dessous :

Carte d’admission CAT 2021. Preuve d’identité d’origine. Masque facial Désinfectant pour les mains Certificat(s) médical(s) requis Attestation de scribe

Liste des articles interdits dans le centre d’examen

Le transport de l’un des articles énumérés ci-dessous peut entraîner une disqualification.

Gadgets électroniques comme les téléphones portables.

Matériel textuel.

Bijoux contenant du métal ou tout autre objet métallique.

Chaussures/chaussures à semelles épaisses.Vêtements à gros boutons.Montres.Calculatrice.Articles de papeterie.Portefeuilles.Lunettes.

CAT 2021 : Admettre les détails de la carte

La carte d’admission doit être imprimée sur du papier de format A4, en utilisant de préférence une imprimante laser. La photographie et la signature du candidat doivent être imprimées lisiblement sur la carte d’admission sinon elle ne serait pas considérée comme valide.

Une copie numérique de la carte d’admission ne sera pas acceptée et les candidats sont priés d’apposer leur photo de format passeport sur la carte d’admission comme celle qu’ils ont téléchargée sur le formulaire de candidature. Les détails sur la carte d’admission doivent être vérifiés à l’avance pour voir si tout est correct et est clairement visible sur la carte.

Examen CAT 2021 : Code vestimentaire pour les candidats masculins et féminins

Il existe un code vestimentaire prescrit pour les candidats masculins et féminins qui doit être suivi scrupuleusement le jour de l’examen. Les candidats sont priés de porter un masque facial en tout temps. Sans cela, les candidats ne seront pas autorisés à se présenter à la salle d’examen. Les directives importantes du code vestimentaire pour CAT 2021 sont les suivantes :

Il est conseillé aux candidats de ne pas porter de chaussures à talons hauts ou à semelles épaisses. Les candidats doivent opter pour des pantoufles ou des chaussures à enfiler.IIM Ahmedabad a autorisé les chaussettes, les pulls/pulls/cardigans unis sans poches.Jeans, pantalons ou pantalons, etc. ne devrait pas avoir beaucoup de poches.Pas de gros boutons sur les vêtements.Tout type de bijoux ou d’ornements contenant du métal ne sera pas autorisé.Les métaux précieux et les objets de valeur ne doivent pas être emportés dans la salle d’examen. Le henné sur la paume ne sera pas autorisé car il causera des problèmes pour capturer l’empreinte biométrique du candidat.

Le test d’admission commun (CAT) est un test d’entrée en gestion national mené par les IIM sur une base rotative pour l’admission aux IIM et aux meilleures écoles b de l’Inde. Une fois l’examen terminé, divers instituts de coaching publient des analyses et des réponses CAT. Les candidats peuvent évaluer leurs performances à l’examen à l’aide des corrigés. Le résultat de l’examen sera annoncé dans la première semaine de janvier 2022.

