IIMK va au-delà des cours en ligne ouverts et massifs ; lance de nouveaux programmes de certificat avec Coursera

Debashis Chatterjee, directeur, IIMK

La semaine dernière, l’Institut indien de gestion Kozhikode (IIMK), en collaboration avec Coursera, a lancé quatre programmes de certificat dans les domaines des affaires, de la stratégie, du marketing et de la gestion de produits. Chaque programme est conçu comme une offre de niveau universitaire de 6 à 8 mois comprenant un apprentissage interactif, y compris des sessions synchrones et asynchrones avec les professeurs de l’IIMK et des outils d’apprentissage avancés soutenus par la technologie et le soutien du programme de Coursera.

« Coursera, avec sa plate-forme robuste, ses outils basés sur l’IA et sa portée mondiale, sera une excellente illustration de l’engagement d’IIMK envers les trois D (numérisation, diversification et perturbation) », a déclaré Debashis Chatterjee, directeur d’IIMK.

S’adressant à FE, il a ajouté que ces programmes sont très différents des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC). “Au niveau international, les MOOC sur des plateformes comme Coursera sont généralement conçus pour aider les participants à acquérir rapidement de nouvelles connaissances, et sont généralement des cours de courte durée à suivre sur 2 à 4 semaines, voire jusqu’à 3 mois”, a déclaré le professeur Chatterjee. « Les nôtres sont des programmes de certificat qui s’étendront sur 6 à 8 mois. Ce sont des programmes très demandés, axés sur la carrière et pertinents pour l’industrie, visant à fournir une expérience d’apprentissage en profondeur pour aider les professionnels à progresser dans la carrière de leur choix.

Il a ajouté que contrairement aux MOOC, qui sont généralement des programmes asynchrones, ces programmes de certificat seraient mixtes, c’est-à-dire un mélange de contenu synchrone et asynchrone.

Bien que l’IIMK n’ait pas précisé si et quand il lancera d’autres programmes de ce type, le professeur Chatterjee a déclaré que Coursera est un partenaire important. « Nous nous attendons à ce que ce partenariat se développe à l’avantage mutuel et ajoute de la valeur à nos publics et parties prenantes. »

Ces programmes incluent la gestion d’entreprise (pour préparer les futurs cadres, dirigeants et entrepreneurs), la gestion stratégique (pour transformer les professionnels en leaders axés sur les résultats), la stratégie marketing (conçue pour les spécialistes du marketing qui cherchent à accéder à des postes de direction) et la gestion de produits (enseigne et compétences générales nécessaires pour exceller en tant que chef de produit).

« IIMK est largement reconnu pour son corps professoral distingué, ses efforts en matière de diversité des genres et l’adoption précoce de l’apprentissage en ligne », a ajouté Betty Vandenbosch, responsable du contenu chez Coursera. « Nous sommes fiers de nous associer à l’IIMK pour élargir l’accès à une éducation de haute qualité en Inde et permettre à quiconque d’acquérir les compétences essentielles en affaires et en leadership de l’une des institutions les mieux classées de l’Inde. »

