iiRcade révèle une enceinte Premium Dead Cells avec le son JBL et plus encore

La console d’arcade domestique iiRcade existe depuis plus d’un an maintenant, mais jusqu’à présent, chaque modèle disponible a arboré le même design physique. Cela change avec le système Premium iiRcade, d’abord disponible dans l’édition Dead Cells, car le modèle mis à jour est doté d’un facteur de forme plus proche de l’arcade et de plusieurs autres améliorations majeures.

Disponible en précommande à partir de ce printemps et sans qu’aucun prix n’ait encore été révélé, la console d’arcade premium iiRcade – Dead Cells Edition est la première de la nouvelle gamme Premium. Il est légèrement plus grand que les modèles d’origine à 64 pouces, et il comprend également un chapiteau lumineux et un placement discret des haut-parleurs. Les haut-parleurs de 100 watts ont même reçu un coup de pouce avec l’ajout d’un partenariat JBL/Harman – c’est la première fois que JBL Audio est implémenté sur un appareil de jeu, selon iiRcade.

Le facteur de forme est considérablement plus proche de l’arcade que les modèles originaux

Ce qui n’a pas changé sur le système, ce sont les sticks et les boutons premium, qui offrent une réponse excellente et cliquable sur une variété de jeux. C’est important avec l’iiRcade, car c’est une plate-forme avec un magasin numérique plutôt qu’une sorte de système unique comme le proposent quelques autres marques d’arcade à domicile. Outre des jeux modernes comme Dead Cells et RetroMania Wrestling, il propose également des jeux d’arcade classiques comme Shadow Dancer, Burger Time et Dragon’s Lair.

L’annonce intervient juste après la révélation d’Arcade1Up pour sa série Pro, qui commence par la sortie d’une nouvelle armoire Killer Instinct plus tard cette année. Cette armoire devrait coûter environ 1 000 $ et est livrée avec des commandes Suzo-Happ, un écran plus grand et une conception sans colonne montante.

