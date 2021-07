IIT Delhi lance des cours de certificat à temps partiel pour les professionnels en activité, les futurs ingénieurs

Les inscriptions pour les cours MTech et certificat commenceront après l’annonce des résultats du GATE 2020. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

L’Institut indien de technologie de Delhi proposera plusieurs cours à temps partiel, idéaux pour les professionnels en activité et les ingénieurs en herbe. Parmi ceux-ci, des cours sur les capteurs, l’intelligence artificielle, l’ingénierie de l’instrumentation et l’ingénierie des systèmes cyber-physiques. Les cours auront lieu le week-end. L’institut mettra également à disposition son cours MTech existant en technologie des instruments en mode temps partiel et introduira de nouveaux cours pour la maîtrise en recherche scientifique pour les cours à temps plein et à temps partiel.

L’institut offrira également quelques cours de certificat qui auront une importance pour l’industrie afin d’étendre finalement son programme de sensibilisation. Le centre de capteurs, d’instrumentation et d’ingénierie des systèmes cyber-physiques (SeNSE), qui a récemment été lancé sur le campus de l’Institut indien de technologie de Delhi, dispensera tous les cours des programmes de capteurs, d’ingénierie des systèmes cyber-physiques et d’instrumentation.

Les aspirants pourront être admis à tous ces cours de certificat sur la base de leurs notes moyennes cumulatives ou des notes obtenues dans leurs classes précédentes. L’entrée pour les cours sous MTech et MSR prendra en compte le score GATE du candidat. Si le nombre de candidatures pour ces cours de certificat est supérieur au nombre de places disponibles, l’institut procédera à un test de sélection qui comprendra un examen écrit pour sélectionner les candidats méritants.

Les inscriptions pour les cours MTech et certificat commenceront après l’annonce des résultats du GATE 2020. Les candidats potentiels pourront postuler au cours de leur choix en se connectant au site officiel de l’Indian Institute of Technology, Delhi. Cette initiative de l’un des principaux instituts du pays d’introduire pour les diplômés et les professionnels en activité divers cours de certificat envisage de les rendre plus qualifiés et efficaces pour pouvoir se démarquer dans les domaines de la technologie et de l’industrialisation de grande envergure.

