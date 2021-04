La session d’avril pour JEE (Main) 2021 a été reportée. Il était prévu les 27, 28 et 30 avril. Les dates révisées seront annoncées plus tard et au moins 15 jours avant l’examen, a annoncé aujourd’hui l’Agence nationale de test (NTA). Les deux premières sessions se sont déjà achevées en février et mars.