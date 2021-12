IIT Kharagpur est témoin de plus de 1 600 placements dans la phase I de la campagne de placement, le forfait le plus élevé s’élève à Rs 2,4 crore

Parmi les noms clés qui ont participé figurent Google, Microsoft, Uber, Micron Technology, Excel et Honeywell.

Stages IIT Kharagpur : Les étudiants de l’Institut indien de technologie de Kharagpur (IIT Kharagpur) ont reçu plus de 1 600 offres de placement cette année, le plus élevé parmi tous les IIT. La réalisation a été annoncée par le premier institut samedi. IIT Kharagpur a ajouté que l’exploit avait été réalisé lors de la phase I de la saison de placement 2021 et que l’objectif avait été atteint en 10 jours. De plus, c’est l’offre la plus élevée. Un étudiant a reçu une offre de Rs 2,4 crore. En dehors de cela, 22 autres étudiants ont reçu des offres CTC allant de Rs 0,9 crore à Rs 2,4 crore, et plus de 10 de ces offres provenaient d’entreprises nationales.

Le processus a eu lieu au début de cette année, c’est pourquoi l’IIT Kharagpur a pu conclure sa première phase de placement pour 2021 le 11 décembre lui-même. La deuxième phase des stages devrait commencer au cours de la deuxième semaine de janvier de l’année prochaine. En fait, la saison de placement dans l’institut a commencé avec la cellule de placement d’IIT Kharagpur recevant plus de 400 offres de pré-placement (PPO).

Le 7 décembre, qui était le septième jour de la campagne de placement, 1 500 étudiants de l’IIT Kharagpur ont été placés, dépassant le nombre total de placements de toutes les années précédentes, a indiqué l’institut. Entre-temps, plus de 35 offres ont été reçues d’entreprises internationales.

L’institut a également signalé une augmentation du nombre moyen d’embauches par entreprise, ce qui, selon lui, a entraîné une augmentation globale du nombre d’offres par jour. Au cours de cette phase, plus de 245 entreprises ont participé à la campagne de placement à l’IIT Kharagpur, avec des entreprises couvrant des secteurs tels que le codage de haut niveau, les logiciels, le conseil, l’analyse, la banque/finance, l’ingénierie de base, ainsi que le trading à haute fréquence.

Parmi les noms clés qui ont participé figurent Google, Microsoft, Uber, Micron Technology, Excel et Honeywell.

