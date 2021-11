IIT Kharagpur lance Kharagpur Data Science Hackathon ’21 en association avec redBus : à partir du 21 novembre 2021

Cette année, ils organisent l’événement phare, le « Kharagpur Data Science Hackathon », à partir du 21 novembre 2021.

Le groupe d’analyse de données de Kharagpur est un groupe universitaire dirigé par des étudiants de l’IIT Kharagpur dans le but d’unir les passionnés d’analyse de données et d’apprentissage automatique sous une même bannière. Pour ce faire, ils organisent plusieurs activités, notamment des sessions de lecture de documents de recherche, des ateliers de science des données et d’apprentissage automatique, des hackathons et publient des blogs sur les sujets de la science des données, de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage profond, pour n’en nommer que quelques-uns.

La précédente édition du hackathon avait été un franc succès, avec plus de 1200 participants inscrits ! L’événement a vu des participants de partout au pays, confrontés à une concurrence intense qui a abouti à des solutions innovantes louables à l’énoncé du problème donné. La majorité des inscriptions provenaient d’institutions prestigieuses telles que les IIT et les IIM. Sur les 230+ équipes qui se sont affrontées, 30 équipes se sont qualifiées pour le tour final.

M. Anshul Joshi, un scientifique principal des données d’Airtel X Labs, a dirigé une courte session interactive sur l’utilisation généralisée de la science des données dans le monde des affaires, qui a été suivie par l’évaluation du cycle final. IIEST Shibpur est arrivé en tête, suivi de BITS Pilani, puis d’IIT Kharagpur, selon les résultats. Le tournoi était sponsorisé par Bharati Airtel, et la meilleure équipe a reçu 50 000 INR en prix !

Cette année, ils organisent l’événement phare, le « Kharagpur Data Science Hackathon », à partir du 21 novembre 2021. Des étudiants de tout le pays concourront et démontreront leurs talents en matière de données et d’analyse. Il s’agit d’un événement virtuel dans lequel les joueurs apportent une solution à un énoncé de problème industriel dans une période de temps spécifique, les obligeant à distiller leurs idées visionnaires en codes exploitables. Le hackathon pour 2021 sera parrainé par redBus, et la cagnotte sera de Rs 60 000 ! À travers un problème du monde réel, le tournoi s’efforce d’encourager une nouvelle pensée analytique parmi les participants.

Kharagpur Data Analytics Group est fier de présenter un webinaire sur « L’utilisation de l’IA/ML dans la résolution des problèmes commerciaux ». Ils sont ravis d’avoir M. Rajesh Gaurav, directeur associé, Data Science & Analytics, redBus comme conférencier invité pour le webinaire. M. Rajesh est un ancien élève de l’IIT-KGP (lot de 2001) et un professionnel expérimenté dans le domaine de la science des données et de l’analyse commerciale. Retrouvez-le en direct le 21 novembre 2021 à 19h ! Tous les passionnés de données participant à l’événement bénéficieront grandement de sa vaste expérience et de ses connaissances dans l’industrie.

N’oubliez pas de vous inscrire au webinaire.

Lien d’inscription pour le webinaire : tinyurl.com/xzs8rcn4

Lien d’inscription pour Kharagpur Data Science

Hackathon : tinyurl.com/kdshreg

Site Web : https://www.kdagiitkgp.org/

