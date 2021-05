IIT-M fournira une expertise technique pour booster les transactions d’argent numérique

Les domaines techniques clés dans lesquels les chercheurs de l’IIT-M travailleront comprennent l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle appliqués à l’espace des paiements numériques.

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Madras (IIT-M) collaboreront avec les membres du Forum des paiements mobiles de l’Inde (MPFI) pour développer des solutions vocales, en particulier dans plusieurs langues vernaculaires, pour les transactions d’argent numérique.

Selon les statistiques du Centre, il y a plus de 100 millions d’utilisateurs actifs UPI chaque mois en Inde, et le MPFI vise à amener 500 millions d’utilisateurs actifs sur les plateformes de paiement UPI d’ici 2025.

Le Centre avait alloué 1500 crore de roupies dans le budget pour aider à favoriser l’adoption des paiements numériques. MPFI s’emploie à identifier les innovations à trois niveaux: le comportement humain et l’adoption, la technologie (conception et garanties) et la politique (une vision centrée sur les données).

Gaurav Raina, faculté, département de génie électrique, IIT-M, et président de MPFI, a déclaré: «Les paiements numériques et mobiles, et en particulier les paiements sans contact, sont importants non seulement du point de vue de l’efficacité, mais aussi pour atténuer les risques. Covid19.”

MPFI est une initiative conjointe de l’Institut de développement et de recherche en technologie bancaire, Hyderabad, et de l’incubateur d’entreprises de technologie rurale, IIT Madras. Reprise en 2006, MPFI a pour mission de permettre à tous les paiements mobiles et les services financiers mobiles.

Raina a déclaré: «C’est le moment idéal pour construire des collaborations de recherche afin de travailler à des solutions qui seront de pointe et auront également un impact réel à grande échelle en Inde. Ces solutions basées sur la recherche peuvent aider l’Inde à montrer la voie à l’échelle mondiale en matière de fourniture de services financiers mobiles. »

Les domaines techniques clés dans lesquels les chercheurs de l’IIT-M travailleront comprennent l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle appliqués à l’espace des paiements numériques.

