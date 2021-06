IIT Madras va développer un logiciel de suivi du trafic maritime

in

Le logiciel pourrait éventuellement être utilisé pour surveiller le trafic maritime dans les ports indiens, selon un communiqué de l’IIT-M.

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Madras (IIT-M) travaillent sur un projet de développement d’un logiciel de trafic maritime (VTS) qui aidera à surveiller le trafic maritime.

Le logiciel indigène répondra à l’augmentation du trafic maritime et aidera à suivre le rythme des développements technologiques mondiaux dans le domaine maritime.

Envisagé initialement dans le cadre des plans d’action Maritime Vision 2030, le projet de développement de logiciel fait partie d’une collaboration entre IIT-Madras et VO Chidambaranar (VOC) Port Trust à Tuticorin, dans le Tamil Nadu, pour lequel un protocole d’accord a été signé récemment.

Un VTS est requis en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Le projet de recherche sera dirigé par le Centre national de technologie pour les ports, les voies navigables et les côtes (NTCPWC), un centre d’excellence de l’IIT Madras qui fonctionne comme la branche technologique du ministère des ports, de la navigation et des voies navigables de l’Union.

TK Ramachandran, président de VO Chidambaranar Port Trust, a déclaré : « VOC Port est le premier grand port indien à signer un protocole d’accord avec NTCPWC pour le développement d’un logiciel indigène pour le système VTS. Le développement d’un système local par NTCPWC, conformément aux exigences de VOC Port, au lieu de s’appuyer sur des solutions logicielles exclusives et coûteuses fabriquées à l’étranger, changera la donne dans l’industrie maritime indienne.

Le NTCPWC se concentrera sur l’exploitation, la dotation en personnel et la maintenance du système de trafic maritime et le développement d’un logiciel de trafic maritime indigène à Tuticorin. Il maintiendra le service de trafic maritime existant pour les opérations quotidiennes et assistera les pilotes dans le suivi des informations en temps réel des navires et l’analyse du trafic maritime, y compris les avertissements Met-Ocean.

K Murali, professeur responsable, NTCPWC-IIT Madras, a déclaré : « Le système logiciel VTS indigène ouvrira la voie à l’Inde pour développer d’autres solutions technologiques indigènes qui dépendent fortement des solutions à l’étranger.

Le VTS actuel du port VOC est opérationnel depuis près de sept ans. Compte tenu de l’augmentation rapide du trafic maritime en Inde et à l’étranger, un système VTS plus efficace contribuerait à créer des niveaux de sécurité plus élevés.

