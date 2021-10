IIT Roorkee ouvre une nouvelle école

L’objectif, a déclaré IIT Roorkee, est de développer une nouvelle main-d’œuvre qualifiée dans les domaines de la science des données et de l’intelligence artificielle, et de renforcer la main-d’œuvre existante en offrant une formation et une certification ciblées dans ces domaines.

L’Indian Institute of Technology Roorkee a collaboré avec la Mehta Family Foundation, aux États-Unis, pour créer la Mehta Family School of Data Science and Artificial Intelligence.

La nouvelle école proposera des programmes de licence, de maîtrise et de doctorat et accueillera sa première cohorte d’étudiants en licence en septembre 2022. L’objectif, a déclaré IIT Roorkee, est de développer une main-d’œuvre nouvelle et qualifiée dans les domaines de la science des données et de l’intelligence artificielle. , et responsabiliser la main-d’œuvre existante en offrant une formation et une certification ciblées dans ces domaines.

L’école sera logée dans un nouveau bâtiment dédié sur le campus IIT Roorkee développé avec le soutien de la Mehta Family Foundation. Des experts renommés dans le domaine de l’intelligence artificielle, dont le professeur Ananth Grama, le professeur Shankar Subramanium et le professeur Rajesh Gupta, participeront activement à la conception du programme, au recrutement des professeurs, au suivi et à la suggestion de nouvelles idées de recherche aux étudiants de cette école.

