IKEA demande à ses clients de retourner certains produits ménagers en raison d’un risque possible de brûlures | Vie

De temps en temps, Ikea publie une déclaration demandant que certains produits vendus ne soient pas utilisés et avertissant de leurs risques.

Lorsque vous vendez autant de produits, vous courez toujours le risque que certains ne sont pas de qualité suffisante ou finissent par ne pas respecter la réglementation. C’est quelque chose de normal dans les entreprises multinationales comme Ikea, surtout quand elle vend de plus en plus de types de produits ménagers.

Si dans le passé nous pouvions lire des problèmes avec certains meubles, cette fois la situation affecte assiettes, bols et tasses de deux lignes connues pour leurs couleurs éclatantes: HEROISK et TALRIKA. Bien que les détails techniques n’aient pas été détaillés, Ikea a annoncé via son site Web qu’il était nécessaire de cesser de les utiliser en raison du risque qu’ils présentent.

Apparemment, si le contenu est trop chaud, il y a un risque d’endommagement, de rupture et de brûlure, il n’est donc pas seulement demandé de le retirer, le retour est également facilité.

En principe, ce n’est pas que les assiettes, tasses et bols eux-mêmes transmettent de la chaleur, mais que ce sont les éventuelles cassures qui peuvent provoquer des brûlures. Dans tous les cas, quoi qu’il en soit, chez Ikea il est recommandé arrêtez d’utiliser les produits HEROISK et TALRIKA et retournez-les dans n’importe quel magasin.

Peu importe depuis combien de temps ils sont avec vous ou si vous ne conservez pas le reçu d’achat, Dans tous les cas le retour sera accepté et l’argent sera remboursé aux clients. Tel que publié: “IKEA demande aux clients de cesser d’utiliser les bols, assiettes et tasses HEROISK et TALRIKA et de contacter IKEA pour leur retour et remboursement”, mais il est également précisé que “Il n’est pas nécessaire de présenter une preuve (ticket) d’achat”.

De plus, il est rapporté que les produits ont passé tous les tests et normes nécessaires pour le marketing, mais les avis reçus à leur sujet l’ont poussé à mieux les retirer et à rendre l’argent aux clients. une solution qui peut être mise en défaut plusieurs fois.