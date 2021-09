Ikea et ASUS lancent une nouvelle gamme de meubles pour joueurs

Image : Ikea

Alors que les gens utilisent depuis toujours des trucs Ikea dans l’espace de jeu – en ce moment je suis assis sur une chaise de bureau Ikea et j’utilise un bureau Ikea – la société suédoise n’a jamais pris la peine de sortir des meubles de jeu dédiés auparavant. C’est sur le point de changer

En collaboration avec ROG d’ASUS, Ikea va lancer en octobre toute une gamme de produits appelés «gaming range», qui comprendra tout, des chaises aux accessoires en passant par les bureaux et les solutions de stockage.

Alors que certains éléments sont simplement des produits Ikea existants avec un lifting GAMER (comme la configuration du panneau perforé ci-dessous), d’autres éléments sont fortement personnalisés, voire tout neufs juste pour la collaboration.

Image : Ikea

Il existe quelques chaises de jeu disponibles en différentes couleurs et finitions :

Image : Ikea

Image : Ikea

Quelques bureaux :

Image : Ikea

Image : Ikea

Un support CPU avec roulettes pour le dérouler, ce qui a l’air très pratique :

Image : Ikea

Et une gamme d’accessoires comprenant des supports pour casque, des porte-gobelets, des anneaux lumineux et des tapis de souris.

Image : Ikea

Image : Ikea

Isolées, beaucoup des pièces les plus sobres sont plutôt agréables, sans parler de plus pratiques (et polyvalentes) que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part d’entreprises plus axées sur les joueurs.

Mais si vous pensiez que l’effet cumulatif de tout ce matériel de black metal serait une version scandinave sobre d’une salle de jeu, je suis désolé de vous rappeler qu’il s’agit d’une collaboration avec ROG, et qu’il n’en est donc rien :

Image : Ikea

Bien que, pour être juste, certains d’entre eux soient également disponibles en blanc, vous pouvez donc ignorer quelques-unes des pièces les plus GAMER et vous retrouver avec quelque chose comme ceci :

Image : Ikea

Parce que vous allez probablement commencer à faire des blagues sur les noms de toute façon, voici les labels officiels donnés aux principales lignes de produits de la collaboration : UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE et HUVUDSPELARE.

Ce produit sera lancé dans le monde entier en octobre et la plupart des lignes incluront des options à la fois bon marché et pas bon marché.