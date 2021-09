Ikea et Sonos lancent le nouveau haut-parleur/lampe intelligent AirPlay 2 Symfonisk avec un design mix and match

Après avoir lancé pour la première fois le haut-parleur de lampe de table intelligent Ikea x Sonos Symfonisk en 2019, les deux sociétés sont de retour avec la deuxième génération. Le nouveau Symfonisk présente un nouveau design avec plusieurs options de base et de teinte, la prise en charge d’AirPlay 2, un son amélioré, etc.

Ikea et Sonos ont annoncé les détails dans un communiqué de presse aujourd’hui, soulignant ce qu’ils ont appris après le Symfonisk original. La nouvelle version correspond également à la fuite que nous avons vue plus tôt ce mois-ci.

« Depuis le lancement de la première enceinte lampe de table SYMFONISK, nous avons beaucoup appris sur la manière et l’endroit où elles sont utilisées. Par exemple, beaucoup de gens utilisent le haut-parleur de la lampe sur une table de chevet, ce qui nous a amenés à créer un nouveau pied de lampe légèrement plus petit. Nous proposons désormais aux clients davantage de choix en matière de design, ce qui fait de l’enceinte lampe un meilleur ajustement pour leur maison individuelle », déclare Stjepan Begic, responsable produit chez IKEA of Sweden. « En intégrant une enceinte dans une lampe de table, nous pouvons économiser de l’espace, réduire l’encombrement et créer une atmosphère à la fois lumineuse et sonore », ajoute-t-il.

Outre l’encombrement plus compact, le nouveau Symfonisk offre plus de personnalisation, car Ikea vendra la base de la lampe du haut-parleur et l’abat-jour séparément avec des options comprenant le textile et le verre en noir et blanc.

La nouvelle enceinte lampe de table SYMFONISK permet une plus grande personnalisation car le produit est désormais divisé en pied de lampe enceinte SYMFONISK et abat-jour enceinte SYMFONISK, qui sont vendus séparément. Les clients peuvent choisir entre une version noire ou blanche du pied de lampe, ainsi que deux abat-jour de styles et de couleurs différents : un abat-jour en textile ou en verre, en noir ou en blanc. La nouvelle lampe prend également en charge une gamme plus large d’ampoules grâce à la douille E26/E27 ajoutée.

Une autre amélioration majeure avec le nouveau Symfonisk est une refonte acoustique avec un “guide d’ondes personnalisé” qui, selon Ikea et Sonos, signifiera un son exceptionnel “sous tous les angles”.

Le nouveau haut-parleur de lampe de table SYMFONISK présente une toute nouvelle architecture acoustique qui utilise un guide d’ondes personnalisé, créant une expérience sonore exceptionnelle, sous n’importe quel angle. L’enceinte lampe se connecte via WiFi et peut être utilisée comme seule source sonore dans une pièce, ou elle peut être connectée à d’autres produits Sonos, y compris ceux de la gamme SYMFONISK. Comme tous les produits SYMFONISK, cette enceinte fait également partie du système Sonos, connectant facilement les auditeurs à plus de 100 services de streaming.

Bien que le communiqué de presse ne mentionne pas spécifiquement la prise en charge d’AirPlay 2, la fuite précédente que nous avons vue qui s’est avérée exacte sur tous les autres détails indique que la fonctionnalité AirPlay est ici tout comme le Symfonisk d’origine. Nous avons également contacté Ikea/Sonos pour une confirmation officielle.

Le nouveau haut-parleur intelligent à lampe sera disponible chez Ikea aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe à partir du 12 octobre.

