Ikea ne triomphe pas seulement avec les meubles et ce best-seller de seulement 50 centimes le prouve | La vie

Ikea ne vend pas seulement des meubles, il existe également de nombreux accessoires pour la maison qui triomphent auprès des clients par leur prix.

Suppression de certains appareils, chez Ikea ils veulent offrir aux clients tout ce dont vous avez besoin pour aménager votre maison. On y vend non seulement des meubles, mais aussi des accessoires pour la maison, des ampoules, quelques jouets, des cadeaux pour animaux de compagnie et toutes sortes de produits de décoration. Et à un prix très abordable dans l’ensemble.

Dans ce géant du meuble ils sortent en continu des collections reformulées pour lui donner un autre profil aux maisons, cuisines comprises. Nous avons un bon exemple dans un best-seller qui réussit grâce à son design et son prix : Torchons à vaisselle.

Ces torchons ont un mesure 45 x 60 centimètres et un design élégant qui les fait se combiner avec n’importe quel type de maison. Ils sont parfaits pour être accrochés ou pour être rangés dans le tiroir bien plié, ils ne ressortent mal en aucun endroit.

Comme le rapporte Digital Economy, l’accueil des chiffons est très bon depuis leur mise en vente, à tel point que les clients « le notent 4,5 sur 5, c’est-à-dire excellent », une note qui se démarque sur la moyenne et où son prix joue également un rôle important.

Ces quatre chiffons sont vendus dans un pack et chacun a sa propre identité, rayé ou à carreaux. Ils se combinent entre eux, mais ils sont tous différents et mélangent le blanc et le gris, un classique pour ce type de produit.

Sur le site Ikea, vous avez toutes les informations concernant les torchons Rinnig et quelques idées sur la façon de les placer dans votre cuisine pour ajouter une touche spéciale à l’environnement.

Mais il ne faut pas oublier que le prix est l’une des clés de son succès. Vous pouvez les acheter les quatre dans un pack indivisible pour 2 euros ; c’est-à-dire 50 cents chacun d’eux. Le moment est venu de vous demander s’il est temps de renouveler vos vêtements de maison.