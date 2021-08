Ikea promet le support HomeKit pour ses nouveaux purificateurs d’air intelligents

Ikea a annoncé cette semaine son tout premier purificateur d’air intelligent, baptisé Starkvind. Disponible en octobre, le Starkvind sera disponible en deux modèles différents et, selon un rapport de HomeKit Authority, il prendra en charge l’intégration avec HomeKit et l’application Home d’Apple.

Dans le communiqué de presse annonçant le purificateur d’air Starkvind, Ikea a expliqué qu’il sera disponible dans un modèle au sol et un modèle de table d’appoint, conçus pour «répondre à différents goûts et besoins». La société a expliqué :

Le purificateur d’air STARKVIND dispose d’un système à 3 filtres. Le préfiltre capture les grosses particules telles que les cheveux et la poussière. Le filtre pour l’élimination des particules est optimisé pour filtrer environ 99,5 % des petites particules en suspension dans l’air telles que les particules PM2,5, la poussière et le pollen. Le filtre pour le nettoyage des gaz absorbe divers polluants gazeux tels que le formaldéhyde et d’autres COV et réduit les odeurs désagréables telles que le tabagisme et la cuisson. Le purificateur d’air STARKVIND a cinq vitesses de ventilateur différentes et un mode automatique. En mode automatique, il ajustera la vitesse du ventilateur en corrélation avec la quantité de PM2,5 dans l’air avec un capteur de qualité de l’air intégré.

Cependant, un détail que le communiqué de presse a occulté était des informations spécifiques sur la compatibilité des maisons intelligentes. Le communiqué de presse indique simplement que Starkvind se connectera à la passerelle de maison intelligente Tradfri d’Ikea ​​pour être contrôlé avec l’application Ikea Home.

La société a toutefois confirmé à HomeKit Authority que les purificateurs intelligents Starkvind prendront également en charge l’intégration avec HomeKit et l’application Home d’Apple, ainsi que les plates-formes de maison intelligente Google et Amazon. La promesse d’Ikea, cependant, doit être traitée avec un certain scepticisme, surtout compte tenu du temps qu’il a fallu au support HomeKit pour déployer les stores intelligents Ikea l’année dernière.

Les ventes du Starkvind commenceront en octobre, l’unité autonome coûtera 129 $ et le combo de table d’appoint 189 $. Envisagez-vous de vous procurer le purificateur d’air intelligent Ikea ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

