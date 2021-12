IKEA propose une micro-maison de 10 mètres carrés à louer pour 1 euro par mois | La vie

Pouvez-vous vivre dans un appartement de 10 mètres carrés ? IKEA dit oui, en utilisant quelques astuces de décoration.

Avec ses plus de 14 millions d’habitants, Tokyo c’est l’une des villes les plus surpeuplées au monde.

Là-bas, le logement est très cher, et la plupart se contentent de vivre dans appartements de 40 ou 50 mètres carrés. Les étudiants sont même logés dans des appartements de 16 mètres carrés.

IKEA Japon va encore plus loin en montrant que vous pouvez vivre dans un appartement de seulement 10 mètres carrés, qui loue pour seulement 99 yens, à peine 77 centimes d’euros par mois. Vous pouvez le voir dans cette galerie :

La clé pour rendre un espace de seulement 10 mètres carrés habitables, selon IKEA, sont son mobilier minimaliste et modulable.

Les designs IKEA sont généralement très propres et simples, avec juste les bons matériaux pour faire leur travail, et c’est tout. réduire ce qu’ils occupent.

En outre la plupart d’entre eux peuvent être utilisés pour différentes tâches. Sa conception modulaire permet d’allonger les étagères ou d’ajouter les tiroirs souhaités, pour profiter de l’espace.

Dans le cas de ce Mini maison de 10 mètres carrés, IKEA a profité de l’espace vertical, étirer les étagères jusqu’au plafond.

Tout a commencé dans une petite ferme du Småland, en tant qu’entreprise familiale. L’histoire de la façon dont IKEA est devenue la plus grande entreprise de produits pour la maison au monde est aussi fascinante qu’inspirante.

Par exemple, son système de rangement modulaire IVAR, qui a été utilisé pour ajouter des tiroirs et des compartiments, couvre tout le mur.

Il a également un tableau déroulant, qui peut être utilisé pour le télétravail.

Une autre astuce récurrente dans utiliser des meubles et des chaises à roulettes, conçu pour se déplacer selon les besoins.

C’est le cas de la chaise d’ordinateur, qui peut être utilisée pour travailler ou pour regarder la télévision, selon l’endroit où vous la placez.

Guide d’achat avec lequel vous pourrez connaître les différents systèmes qui existent pour filtrer l’eau et la nettoyer des éléments étrangers ou des mauvais goûts qu’elle peut avoir.

Comme on le voit dans la galerie, l’appartement a deux niveaux. En bas se trouve le salon, la cuisine et la salle de bain, et à l’étage se trouve un lit accessible par un escalier.

Le canapé est rabattable et cache un deuxième lit, vous pouvez donc même accepter des invités.

Bien qu’il s’agisse d’une campagne publicitaire d’IKEA Japon pour promouvoir le pragmatisme de ses meubles, cette mini maison est entièrement fonctionnelle, au point que Il le loue pour trois ans à un prix de seulement 99 yens par mois, moins d’un euro.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 janvier sur ce site, et apparemment ils ont plus d’un petit appartement de ce type.

Seriez-vous capable de vivre dans une maison de 10 mètres carrés ?